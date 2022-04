Kultur & Debatte Hört auf, von «Putin-Verstehern» zu sprechen! Verstehenwollen ist an sich ein fundamentaler Akt, wenn man einen Roman liest oder sich in einen fremden Menschen hineinversetzen will. Bei «Putin-Verstehern» geht es aber um etwas anderes. Julian Schütt Drucken Teilen

In den Sendungen von «Russia Today» traten auch Schweizer Politiker auf, die Putins autoritäre Politik lobten und verteidigten. Bild: AFP/Sputnik

In einem Krieg ist die Sprache immer der erste Täter und das erste Opfer zugleich. Bevor Angreifer wirklich töten und vergewaltigen, tun sie es mit Worten. Jedem Krieg geht andererseits auch ein schmerzlicher Missbrauch der Sprache voraus.

Ich bewunderte einst Querdenker, weil sie zu allem einen eigenen Zugang und eigene Worte fanden. Seit den Corona-Protesten steht das Wort jedoch im besten Fall für Querulanten und im schlimmsten Fall für unverbesserliche Idioten. Auch den einst ehrenwerten Begriff des Skeptikers haben die Impfskeptiker verhunzt.

Am meisten setzt mir aber der Ausdruck «Putin-Versteher» zu, der vor etwa einem Jahrzehnt in Gebrauch kam und sich inzwischen als Lehnwort sogar im Angelsächsischen durchgesetzt hat. Das Verstehenwollen ist an sich ein fundamentaler Akt, wenn man einen Roman liest oder sich in einen fremden Menschen hineinversetzen will. Es ist eine Grundvoraussetzung, um im Geschäftsleben einen Konkurrenten, im Gerichtssaal einen Straftäter oder im Parlament einen politischen Gegner beurteilen zu können. Insofern ist es wichtig, auch Wladimir Putin ernsthaft, das heisst kritisch zu verstehen.

Doch darum geht es den Putin-Verstehern gerade nicht. Wenn der SVP-Nationalrat Andreas Glarner die Schuld an Putins Angriffskrieg im Westen sucht oder bei der überfallenen Ukraine, will er gar nicht verstehen, sondern bloss aus ideologischer Verblendung Tatsachen leugnen und reale Gewaltverhältnisse verdrehen. Genauso sein Kollege Roger Köppel, der sich als Journalist nicht zu schade ist, im Propagandasender «Russia Today» Amerikanern und Europäern den Rat zu geben, sie sollten Putin bei seiner Invasion bitte nicht stören.

Köppel hat in den letzten Jahren fast jeden Diktator und Autokraten in der «Weltwoche» in den Himmel hoch­gejubelt. Besonders am Herzen liegen ihm andere Putin-Buddies wie der autoritäre ungarische Machthaber Viktor Orbán. Es ist offensichtlich, worum es den Putin-Verstehern geht: nicht allein um Putin, sondern viel allgemeiner um einen Siegeszug des Autoritären. Sie wollen, dass auch wir uns wie sie darum foutieren, wer Aggressor und wer Opfer ist, wer gut und wer böse, wer demokratisch und wer undemokratisch. Unsere Putin-Versteher sind ja die gleichen Leute, die während der Pandemie den Bundesrat mit wilden Diktaturvorwürfen eingedeckt haben.

Der Begriff «Putin-Versteher» kommt zwar fast ausschliesslich als Schimpfwort zum Einsatz, als solches ist es aber ein Euphemismus, also ein rhetorisches Stilmittel, das nicht beisst, sondern schrecklich verharmlost. Statt weiter von Putin-Verstehern zu reden, müsste man sie Putin-Verklärer oder eher noch Putin-Trolle nennen, denn was sie von sich geben, ist meistens reine Propaganda für den russischen Despoten. Sie verwechseln vorsätzlich Täter und Opfer, verbreiten jeden erbärmlichen Stuss, sofern er nur Putins und ihrer Sache dient.