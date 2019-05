Look: Clip dir Perlen ins Haar

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Hair clips are your weakness 🖤 ________________________________ @pearlinthehair . . . . #haarschmuck #hairpins #love #pearl #travelling #pearlinthehair #haarspange #заколкисжемчугом #заколкидляволос #berlin #berlin🇩🇪 #hairstyle #hairpins #hairclip #berlinart #hairclipsberlin #haarspangeberlin #haarspangen #заколкиберлин #берлинскаястена #9мая #тренд2019 #accessories #travel #жемчужныезаколки #русскиевберлине #schmuck #spring #germany