Mein Thema

Das blaue Gold Gedanken zum Wasser als die wertvollste aller Ressourcen, Adrian Suter

Adrian Suter, christkath. Pfarrer

Während der Hitzetage im Juli habe ich mit einer Gruppe aus der Kirchgemeinde einen Wasserspaziergang durch Luzern gemacht. Wir sind nicht nur am Wasserturm, am Nadelwehr und am Flusskraftwerk vorbeispaziert, sondern haben auch einige der besonders schönen Luzerner Brunnen angeschaut.

132 der 215 Luzerner Brunnen sind an das alte Brunnennetz angeschlossen, das ins 15. Jahrhundert zurückreicht. Darin fliesst reines Quellwasser vom Pilatus. Luzerner Trinkwasser ist generell von hoher Qualität, doch in den Brunnen fliesst das beste von allen – gratis und für alle zugänglich. Besser kann man den Gedanken, dass Wasser ein öffentliches Gut ist, gar nicht zum Ausdruck bringen. Es beunruhigt mich, wenn an vielen Orten der Welt das «blaue Gold» zum Spekulationsobjekt zum Geldverdienen wird.

Die alten Brunnen haben ihre praktische Bedeutung für die Wasserversorgung fast vollständig verloren. Für mich haben sie spirituelle Bedeutung gewonnen: als Erinnerung daran, dass die wertvollste aller Ressourcen gratis ist und für alle zugänglich sein soll. Tragen Sie diesen Gedanken mit sich, wenn Sie das nächste Mal an einem Brunnen vorbeigehen.

