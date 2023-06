Mein Thema Der grüne Daumen... Gedanken über Gärten und Menschen, die sie lieben und pflegen Anita Wagner Weibel Drucken Teilen

Jetzt stehen die Gärten in voller Blüte, von vielen Menschen mit Stolz gehegt, von manchen mit Stöhnen gepflegt im Kampf gegen Unkraut. Man legt Beete an, giesst und düngt, sprengt und jätet. Man schreitet durch den Garten, zäunt ihn ein, legt Platten und Steine, mäht den Rasen, kämpft gegen Schnecken und Blattläuse. Man wühlt mit den Händen im Dreck, rutscht auf den Knien, fragt Fachleute, schwört auf natürlichen Dünger. Abends lässt es sich im Garten gemütlich sein. Was sind das für Menschen, die solche Gärten haben oder sich daran freuen?

In Europa ist der Garten ein Symbol für das Paradies. Menschen, die Gärten lieben, haben noch den Sinn für die Mitte der Welt. In einer Welt, die so grausam ist, boshaft, kalt und kriegerisch, vermittelt der Garten etwas von dem, was eigentlich gemeint ist. Ob mit Stiefeln, Kanne und Hacke, der Gartenliebhaber ist immer ein wenig Adam und ein wenig Eva, der menschliche Mensch in der Mitte der Welt. Dies Stückchen Erde wird zum Symbol und zum Ersatz für das verlorene Zentrum. Ich mag sie sehr, alle, die in ihre Gärten verliebt sind, weil sie Vorarbeit leisten für den Augenblick, wo die ganze Welt wieder zum Garten wird.

