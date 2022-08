Mein Thema Der Waschbär Gedanken zu Gemeinschaft und Solidarität Bruno Hübscher, Seelsorger Drucken Teilen

Bruno Hübscher, Seelsorger PD

Am 26. August feiern wir in Gettnau unseren Schuler­öffnungsgottesdienst. Ich bin neu in dieser Pfarrei und hoffe, dass die Kinder Freude an der Feier und an unserer Gemeinschaft haben. Wir erzählen eine berührende Geschichte von einem Waschbären, der ein wenig tollpatschig ist und trotzdem – oder vielleicht gerade deswegen – von den anderen sehr geschätzt wird.

Er wird von der Gemeinschaft getragen, und schliesslich entdeckt er doch noch seine ganz eigenen Stärken, die er für die Kameradinnen und Kameraden fruchtbar machen kann. Von nun an wollen sie gemeinsam lachen, tanzen, sich trösten, manchmal trauern, sich spannende Lebensgeschichten erzählen und das Leben feiern.

Genau dies ist es, was ich auch in unserer Pfarrei anzutreffen hoffe. Zusätzlich zu einer tragenden Gemeinschaft hoffe ich, dass ich auf viele Menschen treffe, die ihre Bitten und Wünsche, ihre Ängste und Hoffnungen gemeinsam im Gebet vor Gott tragen und darauf vertrauen, dass sie auf diese «Kraft von oben» zählen dürfen. Und ganz besonders sollen sie auch auf unsere tragende Gemeinschaft zählen können und merken, dass das Antlitz Gottes ein menschliches ist.

