Mein Thema Die fünfte Jahreszeit Gedanken zur Fasnacht und ihren kirchlichen Hintergründen.

Eugen Koller, Theologe.

Verursacher oder Förderer der fünften Jahreszeit, der Fasnacht, vor einigen hundert Jahren war die Kirche. Die Fastengebote, oder vielmehr -verbote, waren derart rigoros, dass vor der Fastenzeit noch richtig auf den Putz gehauen wurde.

Die Enthaltungen von Fleisch, Eiern, Zucker, Alkohol ­während der vierzig Fastentage bis Ostern wollten in der Fasnachtszeit kompensiert werden. Als wollte der Güdel (fetter Bauch) nochmal so richtig gefüllt werden. So entstand der Güdelmontag und -dienstag unmittelbar vor dem Aschermittwoch und auch davor der Schmutzige (fette) Donnerstag. Zudem entwickelten sich bunte Kleider, Masken und Narrentänze und ein reiches Repertoire von Gaben, die den Unverkleideten geschenkt wurden. Auch da hielt die Kirche den Finger darauf und befürchtete sittliche Ausschreitungen, weshalb sie Fasnachtsverbote aussprach, die bald missachtet wurden.

Heute reguliert kaum mehr eine Institution das fasnächtliche Treiben. Ich finde es gut, wenn die Fasnacht nicht als Freipass für allerlei Unmoralisches benutzt wird und man sich auch in der Fastenzeit in die Augen schauen kann.

