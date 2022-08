Mein Thema Dürre Gedanken zu Klimawandel und Gottvertrauen Adrian Suter Drucken Teilen

Adrian Suter, christkath. Pfarrer.

Bei der Fahrt in die Ferien dominierten die Farben beige und strohgelb, wo sonst im Sommer ein sattes Grün zu sehen ist. Der Pegelstand des Rheins ist auf einem Rekordtief, sodass der Frachtverkehr per Schiff gefährdet ist. An vielen Orten der Schweiz herrscht Waldbrandgefahr. Ich lese, die Trockenheit sei die grösste seit fünf Jahrhunderten. Und dies ein Jahr nach dem Hochwasser, das verschiedene europäische Länder 2021 heimgesucht hat.

Der rasante technische Fortschritt, bei dem alles machbar schien, hat uns zu Kontrollfreaks erzogen, die die ganze Welt mit drei Mausklicks im Griff zu haben glaubten. Der Klimawandel macht uns einmal mehr bewusst, dass dies ein Irrtum ist: Vieles liegt nicht in unserer Hand.

Als Christ glaube ich aber, dass wir Menschen auch nicht dem blindwütigen Zufall ausgeliefert sind, sondern vertrauen dürfen, von Gott getragen zu sein. Die Welt liegt nicht in unserer Hand, sondern in Gottes Hand. Dasjenige allerdings, dass in unserer Kontrolle liegt, um den Klimawandel zu stoppen, das sollen wir tun!

Adrian Suter

Pfarrer der Christkatholischen Kirchgemeinde Luzern adrian.suter@christkatholisch.ch