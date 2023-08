Mein Thema Ein Segen für Tiere Gedanken zum Wohlbefinden unserer tierischen Freunde Bruno Hübscher, Seelsorger Drucken Teilen

Am Sonntag, 13. August, findet um 9 Uhr auf dem Bauernhof Arnet (Unterwannern) in Gettnau ein Gottesdienst statt, in dem Tiere gesegnet werden. Alle tierliebenden Menschen mit oder ohne Haustiere lade ich dazu herzlich ein. Ich habe vor, ähnlich wie damals der Heilige Franziskus, mit den Tieren zu sprechen.

Ich möchte sie fragen, ob es ihnen gut geht, ob sie genügend Futter und Bewegungsfreiheit haben und ob wir Menschen uns ausreichend für ihre Lebensräume einsetzen. Und ich lasse mich überraschen, ob und wie sie mir antworten werden. Vielleicht werde ich auch Begleiterinnen und Halter der Tiere fragen, ob sie mir beim Übersetzen ein wenig helfen könnten. Sie kennen ihre Pappenheimer ja besser als ich.

Es würde mich nicht erstaunen, wenn uns einige der Wesen erklärten, dass es um ihr bzw. das Tierwohl nicht immer gut bestellt ist. Und dass ihnen der Klimawandel und die Umweltzerstörung genauso zusetzen wie uns Menschen. Danach wird es spannend sein, die tierischen Vorschläge zu hören, was wir denn tun könnten, damit es den vier- oder zweibeinigen Wesen unter uns besser ginge. Ich freue mich auf die Begegnungen mit Menschen und Tieren.

Bruno Hübscher

Seelsorger/Diakon in Gettnau

seelsorge.gettnau@ prrw.ch