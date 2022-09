Mein Thema Früh verstorbene Kinder Gedanken zum Schicksal vieler werdender Eltern. Eugen Koller, Theologe Drucken Teilen

Es ist eine Thematik, über die viel zu wenig offen gesprochen wird: Viele Frauen verlieren vor, während oder nach der Geburt ihre Kinder und haben einen herben Verlust zu beklagen und zu betrauern. Statt sich über ein neues Menschenleben zu freuen, sehen sie sich die Paare mit einem ganz anderen Lebensverlauf konfrontiert.

In vielen Spitälern und deren Gynäkologie- oder Geburtsabteilungen gibt es eine gute Zusammenarbeit mit der Hausseelsorge. So werden die Föten und Embryos und früh verstorbene Kinder auf würdige Art und Weise in Kindergräbern oder in Gemeinschaftsgräbern für früh verstorbene Kinder bestattet und Gedenkfeiern angeboten.

Vielerorts werden früh verstorbene Kinder als Sternenkinder bezeichnet und deren Ruhestätten als Sternenkindergräber. Ich habe Mühe mit diesen Bezeichnungen und der damit verbundenen Vorstellung, die kleinen Geschöpfe sollen nun als Sterne am Firmament zugegen sein und uns leuchten. Theologisch gehe ich vielmehr davon aus, dass auch früh verstorbene Kinder zur Vollendung bei Gott gelangen und als erlöste Menschen für immer die Liebe der Ewigen erfahren dürfen.

Eugen Koller Luzern,

kath. Theologe,

Redaktor Pfarreiblatt Uri Schwyz,

Spitalseelsorger in Schwyz eukol@bluewin.ch