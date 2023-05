Mein Thema Geld und Geist Gedanken zur Bedeutung von Geld und Besitz. Hansruedi Kleiber Drucken Teilen

Manche haben es geahnt und befürchtet, aber kaum jemand hat es wirklich glauben wollen: Das Ende einer der beiden Schweizer Grossbanken hat viel Staub aufgewirbelt, und die Folgen sind noch nicht in allem absehbar. «Geld und Geist» – So hat schon der Dichterpfarrer Jeremias Gotthelf seinen 1842 erschienen Roman betitelt.

Ihm ging es dabei um die Frage: Was macht die Geldgier mit dem Menschen in einer Zeit gesellschaftlicher Umbrüche? Die Frage scheint mir aktueller denn je. Geld regiert die Welt, und unsere Zeit ist im Umbruch begriffen. Für Gotthelf war klar: Nur ein echtes Bekenntnis zu Christus kann die Menschen von der Geissel des Materialismus befreien. Sein Roman wurde denn auch als christliches Manifest wider die kapitalistische Profitgier gebrandmarkt. Damit war er für viele als Moralprediger abgeschrieben.

In der Bibel behandeln unzählige Stellen den rechten Umgang mit Geld und Besitz. Auch Jesus hat das Thema häufig angesprochen, vor den Gefahren des Reichtums gewarnt und die Habgier verurteilt. Geld und Besitz sind nichts Schlechtes. Es kommt darauf an, wie damit umgegangen wird und ob der Geist oder das Geld dominiert. Sorgfalt und Verantwortung sind dabei in hohem Mass gefragt.

