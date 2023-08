Mein Thema Genderstern Gedanken zu gegenseitigem Respekt, Akzeptanz und Nächstenliebe Anita Wagner Weibel Drucken Teilen

Anita Wagner Weibel, Gemeindeleiterin i.R.

In einer repräsentativen Umfrage von Tamedia gab eine Mehrheit der Befragten an, dass sie dem traditionellen Sprachgebrauch verpflichtet bleibt – und erteilte dem Gendern eine deutliche Abfuhr. Dreiviertel der Befragten negieren die sogenannte Gender-Sprache, besonders bitter muss es für die Genderfetischisten sein, dass auch in der Altersgruppe von 18 bis 34 Jahren die Ablehnung mit 78 Prozent sehr hoch ist.

Natürlich muss man Umfragen immer mit Vorsicht geniessen. Aber diese Resultate sind mehr als eindeutig, und sie zeigen vor allem eines: Es ist eine kleine Minderheit, die einer Mehrheit Regeln auferlegen will, die nicht akzeptiert und schon gar nicht notwendig sind. Diese Minderheit nimmt aber in unserem Alltag viel Raum ein. Wer heute nicht gendert, sich nicht für Gender-Toiletten oder andere woke Ideen einsetzt, wird schnell als rückständig bezeichnet und erntet Hohn und Hass.

Es ist höchste Zeit, dass wir wieder lernen, uns im Geist des gegenseitigen Respekts, des Anstandes, der Akzeptanz und nicht zuletzt der Nächstenliebe zu begegnen. Wie schrieb doch der Apostel Paulus an die Galater: «Es gibt nicht mehr Juden und Griechen, Mann und Frau, denn ihr alle seid ‹einer› in Christus.»

Anita Wagner Weibel

Gemeindeleiterin i.R., Rotkreuz

anita.wagner@datazug.ch