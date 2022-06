Mein Thema Heiliger Geist? Gedanken zum «unfassbaren» Teil der Dreifaltigkeit. Hansruedi Kleiber Drucken Teilen

Hansruedi Kleiber. Bild: Remo Naegeli

Am kommenden Sonntag ist Pfingsten. Christinnen und Christen feiern ein Fest. Doch was sie feiern, ist schwer verständlich und kaum richtig fassbar. Vom «Heiligen Geist» ist da die Rede. Offensichtlich gibt es noch andere Geister. So sprechen viele vom «Zeitgeist» und meinen damit das, was unsere Zeit und Gesellschaft prägt: Haltungen, Überzeugungen, Verhaltensweisen, Ausdrucksformen usw. Oft wird der Zeitgeist eher negativ als positiv bewertet.

Was aber hat es mit dem «Heiligen Geist» auf sich? Man sagt: «Er weht, wo er will.» Anscheinend ist er ziemlich unberechenbar. Der Glaube bekennt ihn als den Geist Gottes und setzt ihn mit dem Geist Jesu Christi gleich. Er soll der Kirche zugesprochen sein, und zwar allen Gläubigen, nicht nur der Hierarchie. Der Apostel Paulus bemerkt, dass er sich an seinen Wirkungen erkennen lässt und zählt eine ganze Reihe solcher Wirkungen auf: Liebe, Freude, Friede, Gerechtigkeit, Einheit und vieles mehr. Zusammengefasst: «Wo der Herr ist, da ist der Geist.»

Wenn ich die gegenwärtige Situation der Kirche bedenke: Mir scheint, Pfingsten ist nötiger denn je! Wo er denn nur bleiben mag, der Heilige Geist? Wie heisst es seit langem schon im Pfingstgebet: «Dürrem giesse Leben ein!»

Hansruedi Kleiber

Präfekt der Jesuitenkirche Luzern

hansruedi.kleiber@kathluzern.ch