Mein Thema

Erika Trüssel, Theologin

Wenn Sie, liebe Leserin, lieber Leser, einen Bekannten oder eine Bekannte treffen, streckt er oder sie Ihnen die Hand entgegen, und Sie wissen – ohne lange überlegen zu müssen – was das bedeutet. Sie ergreifen und schütteln die Hand, der Kontakt ist hergestellt, der Gruss komplett.

Diese Geste – ein in unserem Land allen bekanntes Zeichen – ist im Zusammenleben wichtig. Es erleichtert unseren Umgang miteinander. Wir kennen viele solcher Zeichen. Ein weiteres Beispiel: Ein Mann bringt seiner Liebsten rote Rosen. Er braucht dabei keine Worte, die Blumen «sprechen» für ihn. Seit vielen Jahrhunderten kennen auch die verschiedenen kirchlichen Gemeinschaften Zeichen, Rituale, die ohne Worte «sprechen».

Die katholische Kirche erinnert im Monat Februar an mehrere solcher Zeichen. Heute, am 3. Februar, wird z. B. der Blasiussegen gespendet: Zwei lange Kerzen werden gekreuzt an den Hals gehalten und im Segensgebet wird um Gesundheit und Heil gebetet. Dieses – vielen Menschen nicht mehr bekannte – Ritual macht bewusst, dass Gesundheit nichts Selbstverständliches ist, sondern ein Geschenk, eine Gnade Gottes! Wie hilfreich, dass wir heute daran erinnert werden!