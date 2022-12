Mein Thema Jahresende Gedanken zum Glauben in herausfordernden Zeiten. Hansruedi Kleiber Drucken Teilen

Hansruedi Kleiber, Präfekt der Jesuitenkirche Luzern

Morgen ist Silvester. Da macht sich eine spezielle Stimmung breit: Sie lädt ein zu Besinnung auf das Vergangene und ist zugleich geprägt von der Hoffnung und Erwartung des Zukünftigen. Unser Leben ist eingespannt in das, was hinter uns liegt, und in das, was vor uns liegt, was auf uns zukommt. Aber wir leben nicht mehr in der Vergangenheit und noch nicht in der Zukunft, auch wenn wir uns an Vergangenes erinnern und Zukünftiges planen. Wir leben immer nur im Jetzt, in der Gegenwart. Sie ist belastet mit Sorgen und Problemen. Weltweit liegt vieles im Argen. Die Jetzt-Zeit ist eine Zeit der Bedrängnis. Wir alle kennen die Probleme und sind ihnen gegenüber sehr oft ohnmächtig und hilflos. Kann der Glaube in dieser Situation eine Hilfe sein?

Jesus hat vom «Reich Gottes» gesprochen. Und davon, dass es nicht erst kommt, sondern schon da ist. Er hat von der Nähe Gottes gesprochen. Und davon, dass Gott uns heute schon nahe ist. Das gilt offensichtlich für jede Zeit. Das gilt immer. Das ist die Frohe Botschaft. Sie verspricht uns nicht eine bessere Zukunft, wo Milch und Honig fliessen. Sie nimmt die Welt, wie sie ist, ganz realistisch und sieht in ihr das «Reich Gottes» wachsen. Klein wie ein Senfkorn ist es, sagt Jesus, aber es wächst und wird gross.

