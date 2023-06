Mein Thema Lange Nacht der Kirchen Gedanken zu einer besonderen Aktion Bruno Hübscher, Diakon Drucken Teilen

Bruno Hübscher, Diakon

Am 2. Juni findet in vielen Pfarreien im Kanton Luzern die «Lange Nacht der Kirchen» statt. Es wird die Möglichkeit geboten, neue Erfahrungen mit Kirche zu machen und ihre Räume auch einmal anders als gewohnt zu erleben. Es wird eingeladen, hinter die Kulissen zu schauen und dem Kirchenpersonal niederschwellig zu begegnen. In unserer Region habe ich folgende Angebote entdeckt: Fackelwanderung, Schatzsuche, Theaterabend, Kindergeschichten, Engel basteln, Karaoke-Singen, Übernachtung mit Schlafsack in der Kirche oder im Zelt, Filmvorführungen, Bier-Degustation, Saftbars, eine Menge Apéros und viele Lagerfeuer.

Bei uns in Gettnau kommt um 18.30 Uhr die «Kirchenmaus» zu Besuch, die sich von der Organistin die Orgel erklären lässt. Und es gibt eine Kirchturmbesteigung, hinauf zu den grossen Glocken. Dazu weisheitliche Geschichten und Mitsingen mit dem Kirchenchor. Im schummrig ausgeleuchteten Kirchenkeller wird später sogar eine Geistergeschichte erzählt. Über die ganze Zeit hinweg brennt draussen ein Lagerfeuer, mit Schlangenbrot und Würstchen.

Ich finde diese Art Angebot am heutigen Tag einfach toll. Man kann erfahren, dass die Kirchen noch viel mehr zu bieten haben als Gottesdienste. Darauf kann man dann auch anstossen. Auch mit Ihnen?

Bruno Hübscher

Seelsorger/Diakon in Gettnau

seelsorge.gettnau@prrw.ch