Mein Thema Liebe und Zorn Gedanken zu einem Gefühl, das mehr als nur ein solches ist. Andreas Baumann, Pfarrer

Andreas Baumann, ref. Pfarrer Emmen-Rothenburg.

«Es bleiben Glaube, Liebe, Hoffnung, diese drei. Die Grösste unter ihnen aber ist die Liebe». Mit den Hochzeiten hat auch das «Hohelied der Liebe» von Paulus aus dem ersten Korintherbrief (1. Korinther 13) Hochsaison. Die Liebe wird gefeiert. Es ist etwas Wunderbares, wenn sich zwei Menschen öffentlich gegenseitig ihre Liebe und Treue bekunden und zueinander Ja sagen. Wer will dabei schon an auch schwierige Zeiten denken? Die Liebe fühlt sich einfach nur gut an.

Wenn man den Text jedoch genauer anschaut, lassen sich auch noch andere, überraschende Töne hören. So heisst es unter anderem: «Die Liebe lässt sich nicht zum Zorn reizen.» Da ist die Liebe dann nicht mehr einfach bloss ein gutes Gefühl, sondern eine bewusste Entscheidung. Liebe ist eine Haltung, ja Übung, einem Menschen oder einer Situation mit Liebe zu begegnen. Gerade dann, wenn wir eigentlich ganz anders reagieren möchten.

Uns gütig, verständnisvoll zu zeigen, gerade dort, wo etwa aus Enttäuschung Wut- oder sogar Hassgefühle aufkommen. Gerade wenn es in uns eng wird, gilt es, sich innerlich immer wieder aufzutun und zu weiten. Ich wünsche uns allen einen schönen Tag mit vielen Gelegenheiten zur Liebe.