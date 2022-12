Mein Thema Mutig und stark Gedanken zur Courage der Iranerinnen und Iraner Verena Sollberger, Pfarrerin, Luzern Drucken Teilen

Verena Sollberger, Pfarrerin

In Isfahan habe ich mir auf meiner ersten Reise in den Iran ein Tuch gekauft. Immer, wenn ich es trage, spüre ich die Sehnsucht in mir, wieder dorthin zu reisen. In dieses wunderbare gastfreundliche Land.

Seit ein paar Wochen verbindet mich dieses Tuch noch viel mehr mit den Menschen im Iran. Weil sie ihr Kopftuch angeblich nicht richtig getragen habe, wurde die junge Kurdin Mahsa Amini verhaftet. Ihr Tod löste eine Protestbewegung aus gegen das Regime, das die Bevölkerung seit 43 Jahren unterdrückt.

Tag für Tag gehen die Menschen seither auf die Strasse. Für die Rechte der Frauen. Für das Leben. Für die Freiheit. Sie lassen sich nicht mehr einschüchtern. Sie wollen keine Reformen mehr. Sie wollen nichts weniger als das Ende dieses Regimes – und riskieren dafür ihr Leben. Doch zu verlieren haben sie nichts mehr.

Mich beeindruckt der Mut der Iranerinnen und Iraner. Ob ich ihn hätte? Ich weiss es nicht. Auf jeden Fall höre ich diese biblischen Verse nun mit anderen Ohren: Seid mutig und stark! Alles, was ihr tut, soll mit Liebe geschehen!

