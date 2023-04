Mein Thema Ostern vor der Tür Gedanken zum eigentlichen Geheimnis des Hochfestes. Anita Wagner Weibel Drucken Teilen

Anita Wagner Weibel, Gemeindeleiterin i.R. Bild: PD

Aktivitäten und Vorbereitungen sind vor Ostern ganz anders als vor Weihnachten. Jetzt gibt es Farben, Stiefmütterchen werden gepflanzt, bunte Kleider ausgesucht, Wohnungen geputzt, Gartengeräte bereitgestellt, der Frühling wird herbeigesehnt. Voller Freude beobachtet man Vögel, heimkehrende Schwärme aus dem Süden sind willkommen, Stare schillern in der Sonne, Menschen bekommen beinahe neue Gesichter. Der Mensch entdeckt, dass er auf Leben angelegt ist.

Was wird da nicht alles in Gang gebracht: der angerostete Rasenmäher, das über den Winter abgemeldete Motorrad, die Wasserleitung, die nach draussen führt, mit anderen Worten, Eingefrorenes wird aufgetaut, alles Stillgelegte angeschlossen, alles Eingepackte gelüftet. Kritisch sei angefügt, dass sich das alles auf Tier, Pflanzen und Sachen bezieht.

Nicht auszudenken, was geschähe, wenn sich auch in uns das Festgefahrene lösen, das Eingefrorene auftauen, das Abgemeldete anmelden und das Gestaute lüften liesse! Und hier sind wir dem eigentlichen Geheimnis von Ostern auf der Spur. Mehr will ich nicht verraten. Was versteckt ist, sollte man selber suchen, ganz besonders an Ostern und keinesfalls nur bunte Eier!

Anita Wagner Weibel

Gemeindeleiterin im Ruhestand, Rotkreuz

anita.wagner@datazug.ch