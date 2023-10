Mein Thema Risiko Gedanken über Reue und Versöhnung. Verena Sollberger, Pfarrerin Drucken Teilen

Verena Sollberger, Pfarrerin.

Sie waren Zwillinge, aber komplett verschieden, die beiden Brüder. Der eine, der ältere der beiden, ein Rauhbein. Am liebsten draussen, in der Natur. Der andere eher ein Schöngeist. Gerne zuhause. Der Ältere war Papa’s Liebling. Der Jüngere dagegen stand bei der Mutter hoch im Kurs. Wirklich gut verstanden sie sich nie.

Zum grossen Bruch kam es dann, als der jüngere den älteren hinterging und betrog – dies mit Hilfe der Mutter. Daraufhin musste der Jüngere fliehen, um sich vor der Rache des Bruders zu retten. In der Fremde baute er sich ein neues Leben auf, wurde wohlhabend. Hatte alles, was er brauchte. Doch der Streit damals mit seinem Bruder belastete ihn und tat ihm immer mehr leid.

Nur wenn ich mich versöhne, spürte er, kann ich in Frieden weiterleben. So nahm er all seinen Mut zusammen und machte sich auf den Weg, um seinen Bruder um Entschuldigung zu bitten – ohne zu wissen, ob dieser die Entschuldigung annehmen wird oder nicht.

Wer sich auf den Weg macht, um sich zu versöhnen, geht ein Risiko ein. Doch nur, wenn wir uns bewegen und dieses Risiko eingehen, ist Versöhnung möglich.

Ob der eine die Entschuldigung des anderen angenommen hat? Die Antwort finden Sie in Genesis 33, 1-15.

Verena Sollberger

Pfarrerin ref. Kirche Stadt Luzern

verena.sollberger@ reflu.ch