Mein Thema

Eugen Koller, Theologe

Gesundheit ist höchstes Lebensgut. Zu dieser Aussage bekomme ich wohl höchste Übereinstimmung. Wenn die Gesundheit angeschlagen ist, Abhängigkeiten entstehen, der Mobilitätsradius eingeschränkt ist und Hilfsmittel und Medikamente benötigt werden, kommt die Frage vom lebenswerten oder würdigen Leben aufs Tapet. Oft wird beurteilt, dass ein Leben mit Schmerzen und körperlichen Einschränkungen keinen Sinn macht, dass es einen hohen pflegerischen Aufwand benötigt und wohl besser selbstbestimmt mit dem Tod abgeschlossen werden soll. Sterbehilfeorganisationen bieten da Hilfestellungen. Das planmässige Sterben bietet kaum Platz für den Abschied, denn es geht nach dem Protokoll und den gesetzlichen Vorgaben, es gleicht einem bürokratischen Verwaltungsakt.

Suizidbeihilfe macht das Unverfügbare des Sterbens verfügbar. Die Kontrolle über den eigenen Tod wird in den eigenen Händen behalten und nicht der Natur überlassen. Dabei ist Sterben in meinen Augen ein eminent wichtiger Prozess. Was im sterbenden Menschen vor sich geht, welche Entwicklungen in dieser Phase möglich sind, entzieht sich unsrer Erkenntnis und kann doch eindrücklich miterlebt werden.

Eugen Koller

kath. Theologe, Luzern,

Spitalseelsorger, Redaktor «Pfarreiblatt Uri Schwyz»

eukol@bluewin.ch