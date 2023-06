Mein Thema Tut das gut! Gedanken zum Wert einer empathischen, fürsorglichen Gemeinschaft Erika Trüssel, Theologin Drucken Teilen

Erika Trüssel, Theologin

Der Luzerner Kantonal-Musiktag in Ruswil, das Heirassa-Festival in Weggis, das eidgenössische Jodlerfest in Zug und viele andere kleinere und grössere Feste respektive Anlässe sind vorbei. Geblieben sind Erinnerungen an unvergessliche Momente, Stunden und Tage. Hunderte, ja Tausende Mitwirkende und Besucher und Besucherinnen haben erlebt, wie wohltuend, bereichernd und beglückend es sein kann, wenn Gleichgesinnte etwas gemeinsam tun und feiern!

Solche Erlebnisse machen bewusst: Der Mensch ist ein soziales Wesen, nur durch andere Menschen erfährt er Beachtung, Angenommensein, Wertschätzung, Liebe, erlebt er Freude und Sinn.

Es ist daher nicht erstaunlich, dass in medizinischen Kreisen die Erkenntnis wächst, dass Zuwendung, echte Fürsorge, Empathie und eine tragfähige Gemeinschaft zur Linderung, oft sogar zur Heilung eines Leidens beiträgt und die Lebenserwartung verlängert!

Verabreichen wir uns doch diese Medizin, Gelegenheiten gibt es ganzjährig zuhauf, landauf, landab oder privat, sie ist garantiert ohne schädliche Nebenwirkungen, und wir müssen auch keinen Arzt oder Apotheker fragen, ob wir sie einnehmen dürfen. Und: Sie hat kein Ablaufdatum!

e5truessel@bluewin.ch