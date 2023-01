Mein Thema Vorfreude! Anita Wagner Weibel, Gemeindeleiterin i.R. Drucken Teilen

Anita Wagner Weibel

Freuen Sie sich auch auf die Fasnacht? Haben Sie sich überlegt, wie Sie sich verkleiden wollen? Also als Indianer oder Cowboy, als Sambatänzer oder Afrikaner im Bast-Rock mit Rastalocken geht gar nicht, da sofort die Cancel-Culture-Diskussion, bekannt unter dem Namen «Woke», aktuell wird! Gleiches gilt für die Winnetou-Geschichten.

Mal abgesehen davon, war Winnetou der erste Mann, den ich heiraten wollte. Da war ich zwar noch klein, aber offenbar hat er einen ordentlichen Eindruck auf mich gemacht mit seiner edlen Art. Pizza, Döner, Paella, Sushi, Hamburger, Wienerli, Mohrenköpfe, Boeuf Bourguignon zu kochen oder zu essen, ist keine kulturelle Aneignung, sondern eine kulturelle Bereicherung. Ebenso wie das Erlernen fremder Sprachen. Dazu gehört auch die Erschliessung fremder Kulturen.

Ein Indianerkostüm ist also keine Diskriminierung oder Verherrlichung von irgendwas, sondern drückt für normale Leute die Lust am Verkleiden aus. Einfach so, aus Spass und Freude. Wer Spass und Freude nicht kennt, dem kann schon passieren, dass er das nicht versteht. Das Leben aber ist – Gott sei’s gedankt – bunt und vielfältig, und ich hoffe für meine Enkelkinder, dass es das noch lange bleibt!

Gemeindeleiterin im Ruhestand

anita.wagner@datazug.ch