Mein Thema Wach auf! Gedanken zu mehr Bewusstsein und Achtsamkeit. Erika Trüssel, Theologin

Erika Trüssel, Theologin, Wolhusen.

Letzten Sonntag feierten wir Ostern – Auferstehung. Die Natur zeigt uns, was das bedeutet: Die Knospen an Sträuchern und Bäumen spriessen, Frühlingsblumen blühen in allen Farben und Formen, alles scheinbar Tote erwacht zu neuem Leben.

Und wir Menschen? Spüren wir die Kraft in uns, die zum Leben drängt? Sind wir erwacht?

Die Fastenzeit mit ihren interessanten Beiträgen rund um das Thema Lebensmittel ist zu Ende. Haben wir über den Tellerrand geguckt, unseren Konsum und die Situation der Erzeugerinnen und Erzeuger unserer Lebensmittel bedacht? Wachsein bedeutet hier bewusster essen, beim Einkauf auf regional, saisonal oder Fair-Trade-produzierte Produkte zu achten.

Ich träume von einer Welt, in der die Menschen wach sind, bewusst handeln, solidarisch und menschlich. Vielleicht treibt uns das Bedürfnis nach einem gerechteren Leben, die Liebe zu uns selbst, zu unseren Mitmenschen nah und fern und zur ganzen Schöpfung dazu an, aufzuwachen, aufzustehen und konkrete Schritte der Veränderung zu tun.

Machen wir es doch der Natur nach, der Winterschlaf ist endgültig vorbei, die Uhren und Wecker schon lange umgestellt. Zufriedenheit, Freude und reichen Segen erwarten uns.

e5truessel@bluewin.ch