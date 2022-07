Mein Thema Weise Ansicht Gedanken zur anstehenden Urlaubszeit Erika Trüssel, Theologin Drucken Teilen

Erika Trüssel Theologin, Wolhusen

Viele Kinder und Jugendliche freuen sich auf die kommende Ferienzeit. Aber auch Erwachsene sehnen oft Ferien herbei. Endlich keinen Zeitdruck mehr, nur Tage oder Wochen, die nach Herzenslust gestaltet werden können, in denen endlich das getan werden kann, wonach er/sie sich schon lange sehnt z. B. nichts tun, baden, wandern, reisen, einem Hobby frönen u. v. m. Wenn, ja wenn das Wetter mitspielt, das fremde Essen schmeckt, die andern Feriengäste sympathisch sind, das Flugpersonal nicht streikt u. v. m.!

Und wenn nicht? Wenn die Erwartungen enttäuscht werden? Pläne oder Wünsche durchkreuzt werden? Dann hilft vielleicht die Erkenntnis des weisen Schäfers aus der Weisheitsgeschichte «Warum der Schäfer jedes Wetter liebt» von Anthony de Mello, die da lautet: «Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich nicht immer das bekomme, was ich gerne möchte. Also habe ich gelernt, immer das zu mögen, was ich bekomme.» Einfacher gesagt, als getan, aber einen Einübungs­versuch wert, denn beim Gelingen winkt eine zufriedenstellende und beglückende Ferienzeit!

