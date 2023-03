Mein Thema Zeit für die Seele Gedanken zur inneren Ruhe. Antje Gehrig-Hofius, Theologin Drucken Teilen

Wenn wir ehrlich sind, haben wohl die meisten von uns «genug» von allem. Vielleicht sogar im doppelten Sinn. «Minimalisieren» liegt immer noch im Trend. Dabei geht es neben dem Reduzieren von äusseren Gütern vor allem auch darum, sich im Inneren auf das Wesentliche zu beschränken. Es tut gut, täglich für einige Minuten einfach mal alles auszublenden und zur Ruhe zu kommen. Ich persönlich gehe dabei gerne so vor: Zuerst geniesse ich die Stille, um dann wieder neue Energie zu tanken. Meine grösste Kraftquelle ist Gott.

Am Morgen bitte ich ihn um Geleit für den Tag. Ich danke für das tägliche Essen. Abends bedenke ich den Tag und versuche, alles, was mich bedrückt, für die Nacht in seine Hände zu legen. Dazu zählt auch das, wofür ich keine rasche Lösung erkennen kann, zum Beispiel der aktuelle Krieg oder Katastrophen. Und so vertraue ich die Menschen, die mir am Herzen liegen, Gottes Fürsorge an.

Diesen Dreiklang (zwischen mir, Gott und den anderen) versuche ich, nicht nur in der Fastenzeit zu leben und einzuüben. Und denke dabei an die Worte des Heiligen Augustinus, der gebetet hat: «... unser Herz ist unruhig, bis es Ruhe findet in dir, o Gott.»

Antje Gehrig-Hofius

Dipl. Theologin, Oberwil

