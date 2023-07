Mein Thema Zusammen leben Gedanken darüber, was es bedeutet, Jesus in sich zu tragen. Antje Gehrig-Hofius, Theologin Drucken Teilen

Es lebte einmal ein Mann in Kleinasien, der war sehr stark. Deswegen wollte jeder Herrscher ihn gerne in seinem Dienst haben. Aber der Starke wünschte, nur dem grössten Herrscher auf der ganzen Welt zu dienen. So reiste er umher und begegnete schliesslich dem Teufel. Dem diente er so lange, bis er merkte, dass selbst dieser noch einen Gewaltigeren über sich kannte. Da verliess er ihn und suchte fortan Christus. Ein alter Einsiedler riet ihm, erst einmal den Menschen zu helfen, indem er sie sicher über einen Fluss geleitete. Und so begegnete und trug er schliesslich auch Jesus.

Die Ursprünge der Heiligenlegende von Christophorus reichen bis ins 5. Jahrhundert. Am 24. Juli, seinem Namenstag, können wir daran denken, dass wir alle Christusträgerinnen und -träger sind. Dann, wenn wir eine Kette mit einem Kreuz um den Hals tragen, aber auch deshalb, weil Christus in uns lebt. Jesus in sich zu tragen, bedeutet: «Mein Leben (...) lebe ich im Vertrauen auf den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sein Leben für mich gegeben hat» (Galaterbrief). So leben wir mit Christus zusammen, und zugleich ist er es, der uns trägt.

Allen Ferienreisenden wünsche ich eine behütete und sichere Heimkehr nach Hause.

Antje Gehrig-Hofius

Dipl. Theologin, Oberwil

