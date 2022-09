Mein Thema Blätterdach Gedanken zur Symbolik von Bäumen. Adrian Suter, christkath. Pfarrer Drucken Teilen

«Der Mann, der Bäume pflanzte» – der halbstündige Zeichentrickfilm über einen Schäfer in der Provence, der über Jahrzehnte das karge Hochland mit Eichen, Buchen und Birken wiederbelebte, hat bei den Vertreterinnen und Vertretern verschiedener Religions­gemeinschaften grossen Eindruck hinterlassen. Er wurde beim interreligiösen Begegnungstreffen «Unter einem Dach» am Mittwoch in der Kornschütte in Luzern gezeigt.

Von den vielen symbolischen Bedeutungen, die Bäume haben können, sind mir an diesem Anlass zwei besonders wichtig geworden. Erstens die Verbindung von Erde und Himmel, von Wurzelwerk und Blätterdach. Zweitens das langsame, aber beharrliche Wachstum, das sich auch durch Wind und Wetter nicht aufhalten lässt.

Den Religionsgemeinschaften ist gemeinsam, dass sie eine Verbindung zwischen unserer irdischen und einer – sehr unterschiedlich vorgestellten – überirdischen Welt suchen. Das gegenseitige Verständnis und Vertrauen, das einen Anlass wie «Unter einem Dach» überhaupt erst möglich macht, ist durch jahrelange beharrliche Zusammenarbeit gewachsen. Das interreligiöse Miteinander wird weiterhin Geduld brauchen, aber es trägt auch Früchte.

