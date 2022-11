Mein Thema Verwurzelt, aber frei! Gedanken über innere und äussere Beheimatung Anita Wagner Weibel Drucken Teilen

Anita Wagner Weibel, Anita Wagner Weibel Gemeindeleiterin im Ruhestand, Rotkreuz

Der Wunsch nach Verwurzelung, nach Beheimatung ist tief in uns. Darum tun wir uns schwer, wenn Ungewisses uns überfällt, es öffnet der Angst Tür und Tor. Ungewissheit mit dem Klima, mit dem Krieg, Ungewissheit in der Kirche ...

Alle diese Gefühle müssen wir ernst nehmen, sie haben ihre Geschichten und verweisen uns auf den Grund unserer Beziehungen. Jede Verunsicherung birgt in sich die Chance, tiefer verwurzelt zu werden in meinem eigenen Selbstverständnis. Beheimatung nicht nur aussen zu suchen, sondern mir selber Beheimatung schenken zu lassen, letztlich in Gott, dem tiefsten Grund meines Lebens. Je tiefer ich verwurzelt bin, umso mehr kann ich mich auf die Äste hinauswagen und die Lebensstürme aushalten.

Auf dem Weg zu echter Verwurzelung suche ich nach dem, was zu mir gehört, mich zutiefst ausmacht, damit ich immer mehr ablegen kann, was in mich hineinprojiziert wird, von mir erwartet wird. Freiheit und Geborgenheit können Kriterien sein, die mir helfen, mich nicht in falsche Abhängigkeiten zu begeben und zugleich Nähe zuzulassen. Es gilt, Idealbilder von mir und anderen loszulassen, damit alle so werden können, wie Gott uns von Anfang an gemeint hat: verbindlich frei!

Anita Wagner Weibel

Gemeindeleiterin im Ruhestand, Rotkreuz

anita.wagner@datazug.ch