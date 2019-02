PluSport Uri gewinnt UKB-Preis Der Anerkennungspreis der Urner Kantonalbank 2019 geht an die Behindertensportgruppe PluSport Uri, die seit über 50 Jahren besteht. Der Preis ist mit 20'000 Franken dotiert. Florian Arnold

Die Mitglieder von PluSport Uri können sich über den Anerkennungspreis freuen. (Bild: PluSport Uri)

Schon 1966 gab es in Altdorf und Umgebung eine Behindertensportgruppe. Sie stiess auf zunehmendes Interesse, während gleichzeitig die Anforderungen an die Leitungs- und Betreuungspersonen stieg. In den 1990er-Jahren schloss sich der Urner Verein deshalb dem Dachverband PluSport Behindertensport Schweiz an.

Qualität für Menschen mit Beeinträchtigung verbessern

Nun darf die Sportgruppe der besonderen Art für ihr langjähriges Engagement von der Urner Kantonalbank den Anerkennungspreis 2019 entgegen nehmen, wie im Rahmen der Bilanz-Medienkonferenz der Bank bekannt gegeben wurde. Der Preis ist mit 20'000 Franken dotiert und wird jedes Jahr an eine gemeinnützige Urner Institution verliehen. «Das Sportangebot des Vereins hat zum Ziel, die Qualität der Sportstunden für Menschen mit einer Beeinträchtigung zu verbessern», schreibt die Bankspitze in einer Medienmitteilung.

PluSport sei ein gutes Beispiel für die Idee, sich für andere einzusetzen, ohne sich in den Vordergrund zu stellen, sagte Bankratspräsident Heini Sommer an der Medienkonferenz. Die Übergabefeier für den Preis findet am 26. Februar statt. «Die Anerkennung freut uns sehr», sagt Vereinspräsident Marco Roeleven. Im vergangenen Jahr habe man eine Reorganisation vorgenommen. Neu werden Turnstunden auch für Kinder angeboten. «Das Preisgeld soll komplett den Mitgliedern zu Gute kommen», so Roeleven. (pd/zf)