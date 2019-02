Rockys neuer Zaubertrank Hollywoodstars schwören auf Selleriesaft: Er soll schöner und gesünder machen. Sogar Sylvester Stallone trinkt das Zeug. Melissa Müller

Rockys neuer Zaubertrank

Stars wie Sylvester Stallone, Kim Kardashian und Katie Holmes schlürfen Selleriesaft in rauen Mengen. Nach Avocado, Yamswurzel und Macha ist Sellerie das neue Superfood. Dahinter steckt der Amerikaner Anthony William, der sich als Medium bezeichnet. Er höre eine göttliche Stimme, die ihm Botschaften zuflüstere. Der selbst ernannte Gesundheitsapostel propagiert eine Selleriesaftkur. Ein halber Liter Selleriesaft, jeden Morgen auf nüchternem Magen getrunken, soll Hautkrankheiten und Schlimmeres heilen. Und die Stars tun’s.

Gut für Haut, Magen und Potenz

Ein alter Hut: Schon unsere Grossmütter verkochten die Knolle und auch die Selleriestangen in jeder x-beliebigen Sauce. Dank seiner Bitterstoffe soll das Gemüse antibakteriell wirken sowie Verdauung und Potenz anregen. Immerhin ist Sellerie, der den meisten bisher bloss ein Naserümpfen entlockte, einheimisch und günstig zu haben. Man wundere sich also nicht, wenn an der nächsten Party die Hipster wie die Kaninchen über die Schalen mit den Selleriestangen herfallen – und mit laszivem Gesichtsausdruck an den würzigen Stängeln knabbern.