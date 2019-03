Glosse Salzkorn "Wa luegsch?" - eine bedrohliche Frage. Gottlieb F. Höpli

«Wa luegsch?» Wenn jüngere Zeitgenossen auf der Strasse oder im Ausgang mit dieser Frage verbal angerempelt werden, wissen sie: Achtung, da droht Gefahr. Da sucht einer Streit. Besser ausweichen jetzt, besser weitergehen.

«Wa luegsch?» ist auch die unausgesprochene, aber ebenfalls unterschwellig aggressive Frage, der «mann» immer häufiger ausgesetzt ist, wenn er auf der Strasse, in der ­Öffentlichkeit eine Frau ­ansieht. Gerade junge Frauen reagieren immer häufiger gereizt, wenn der Blick ­ vom anderen Geschlecht kommt – auch wenn er keineswegs unanständig lang oder sonst irgendwie übergriffig ist. Eine Folge von #MeToo?

Vielleicht ist es am besten, wenn der Mann künftig mit sittsam gesenktem Blick durch die Strassen trottet. So, wie es Frauen jahrhundertelang – und in gewissen Weltregionen noch immer – tun müssen. Stellt sich nur die Frage, ob damit der allgemeine Fortschritt befördert, die Welt damit wirklich besser wird. G. F. H.