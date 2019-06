Glosse Salzkorn Überall wird der Notstand ausgerufen... Gottlieb F. Höpli

Wohin man auch schaut: Nicht in Indien, wo die Menschen in der Bruthitze sterben. Nein: In Wil, Konstanz, und sogar in Michaelerberg-Pruggern. Besonders beliebt in Deutschland. Wo in den Sechzigerjahren der aufmüpfige Teil der Gesellschaft gegen Notstandsgesetze Sturm lief – worauf die Politiker genau in diesem Sturmlauf den Grund sahen, den Notstandsgesetzen zuzustimmen.

Notstand ist ein Ausnahmezustand, der es dem Staat erlaubt, Verfassung und Bürgerrechte unter Berufung auf höhere Rechtfertigungsgründe ausser Kraft zu setzen. Mit anderen Worten: Das Problem ist so akut, dass seine Bewältigung nicht mehr der Politik, den demokratischen Institutionen überlassen werden darf. Mit dieser Begründung wurde 1933 auch die Weimarer Republik ausgeschaltet.

Wohin man auch schaut: Notstand. Auch in den Köpfen jener Politiker, die um des Beifalls der Klimajugend willen die Demokratie ein bisschen ausser Kraft setzen wollen. G.F.H.