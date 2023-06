Sprachliche Moden und Marotten Anders montierte Wörter: «Zu Hause ein bisschen chillaxen» Im Deutschen ist es besonders einfach, aus zwei vorhandenen Worten ein neues zu schaffen. Unser Kolumnist stiess erst kürzlich auf eine solche Neuschöpfung aus der Jugendsprache. Pedro Lenz Drucken Teilen

Der Brunch ist eine Wortschöpfung aus dem englischen Breakfast (Frühstück) und Lunch (Mittagessen). Claudio Thoma

Betrachten wir Wörter als Bausätze und Buchstaben als Bauteile, fällt es uns nicht schwer, neue Wörter zu erschaffen. Theoretisch könnten wir ständig frische Wörter austüfteln. Aus einem Langweiler, der einen gerne volltextet, könnte man einen Latexer oder einen Lexter montieren. Für einen Hipster, der immer dem letzten Trend nachrennt, liesse sich das Wort Tripster oder allenfalls Trendster montieren. Eine Person mit aufgespritzten Lippen könnte eine Sprili sein, einen belehrenden Besserwisser könnte man zum Belbes montieren oder zum Bisser.

Manche dieser neu zusammenmontierten Wörter setzen sich vielleicht einmal im Sprachalltag durch und werden weltberühmt, andere gehen unter, bevor sie richtig entstanden sind. Zu den weltberühmten Wort-Montagen gehört etwa der Begriff Brunch. Der Brunch wurde einst aus den beiden Anfangsbuchstaben des Worts Breakfast und den vier hinteren Buchstaben des Worts Lunch zusammengebaut. Im Duden wird der Brunch beinahe poetisch umschrieben als «ausgedehntes und reichhaltiges, das Mittagessen ersetzendes Frühstück». Früher gab es Leute, die dem Brunch einen Mundartbegriff entgegenhalten wollten und vom Zmorgezmittag oder Zmozmi redeten, aber diese Montagen sind verschwunden, während der Brunch sich immer noch bester Beliebtheit erfreut.

Aus einer Silben-Montage ist auch die Benelux-Union entstanden, die im Jahr 1944 aus den Anfangssilben von Belgien, den Niederlanden und Luxemburg montiert wurde. Ausserdem kennen wir montierte Wörter aus der Firmenwelt. Bekannt ist etwa die Osram-Glühbirne, deren Name aus der ersten Silbe des Elements Osmium und der zweiten Silbe des Elements Wolfram montiert wurde. Eine mir bis dahin unbekannte Montage begegnete mir neulich auf der Heimfahrt im Zug. Zwei junge Männer diskutierten darüber, was sie am Abend unternehmen sollten. Der eine der beiden Burschen schien noch voller Tatendrang und Unternehmungslust zu sein, während der andere eher abgekämpft wirkte. Der erste zählte viele Vorschläge für ein aktives Abendprogramm auf. Der andere sagte mit müder Stimme, er wolle nur nach Hause und noch ein bisschen chillaxen.

Die erste Hälfte des neu montierten Wortes dürfte vom Begriff chillen übernommen sein, der einst als Verkürzung des Englischen «to chill out» in Mode kam. In der Umgangssprache wird das Verb chillen heute meist in der Befehlsform gebraucht. «Hey chill’s!» heisst dann etwa das Gleiche wie «kühl dich ab!» oder «beruhige dich!» Der hintere Teil von chillaxen stammt vom Verb relaxen, welches seinerseits ein bereits länger gebräuchliches Synonym für entspannen ist.

Wer sich also gleichzeitig abkühlen und entspannen will, fährt mit dem neu montierten Verb chillaxen bestimmt ausgezeichnet. Und wer sich darüber ärgert, dass die jungen Leute die Jugendsprache immer genau dann erneuern, wenn wir Älteren glaubten, sie endlich verstanden zu haben, möge sich beruhigen, emotional herunterfahren und dann daheim ein Stündchen chillaxen.