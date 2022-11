Sprachliche Moden und Marotten Nur Wichtigtuer sprechen vom «Papi-Tag» Unser Kolumnist Pedro Lenz erklärt diese Woche, wieso der Begriff «Papi-Tag» besser wieder verschwinden sollte. Pedro Lenz Drucken Teilen

Wer Papi-Tag sagt, will hören, dass er es gut macht. Keystone

Es gibt Begriffe, die einerseits hohl und nichtssagend sind, aber gleichzeitig einiges über diejenigen verraten, die sie gerne verwenden. Seit ich recht viel Zeit auf Kinderspielplätzen oder wartend vor dem Kindergarten verbringe, seit ich regelmässig einen Kinderwagen vor mir herschiebe, höre ich als Mann beispielsweise immer wieder die Frage, ob gerade mein Papi-Tag sei.

Bevor ich selber Kinder hatte, kannte ich den Begriff auch schon. Er klang sogar ein bisschen logisch. «Aha», dachte ich damals «heute ist der Tag, an dem der Papa zu seinen Kindern schaut, also nennt man es den Papi-Tag». Dass es den Papi-Tag nur in Einzahl gibt, als wäre es das Selbstverständlichste der Welt, dass ein Vater, wenn überhaupt, dann allerhöchstens an einem Tag in der Woche Vater ist, überlegte ich mir nicht.

Doch schon damals fiel mir auf, mit wie viel Pathos der Begriff aufgeladen war. Frauen, die vom Papi-Tag redeten, betonten gerne, wie gut es ihr Partner auf die Reihe bekomme, einen Tag lang alleine zu den Kleinen zu sehen. Männer, die von sich selbst sagten, gerade sei ihr Papi-Tag, klangen wie Kleinkinder, die auf ihren Topf zeigen und für ihre Darmtätigkeit gerühmt werden möchten.

Wer Papi-Tag sagt, will hören, dass er es gut macht. Er will dafür gerühmt werden, dass er sich einen halben oder gar einen ganzen Werktag herausnimmt, um sich der Erziehungsarbeit zu widmen. Der Papi-Tag wird ihm später fehlen, auf der Lohnabrechnung oder am Wochenende, wenn er die Zeit, die er mit den Kindern verbracht hat, kompensieren muss. Wer vom Papi-Tag redet, will damit auch sagen, er sei gut organisiert und zuverlässig. «Der Dienstag ist mein Papi-Tag!», sagt er dann beispielsweise und will damit auch zum Ausdruck bringen, dass er nicht nur am betreffenden, sondern an jedem Dienstag als Papi im Einsatz steht.

Als Begriff ist Papi-Tag so hoch im Kurs wie wohl noch nie. Und bestimmt tut ein Vater nichts Schlechtes, wenn er Zeit mit den Kindern verbringt, für die er verantwortlich ist. Trotzdem wird man den Eindruck nicht los, die infantile Wortschöpfung Papi-Tag erzähle viel mehr von unserer Unfähigkeit, die Vaterschaft als etwas Selbstverständliches zu verstehen. Noch nie hätte ich gehört, dass eine Mutter auf dem Spielplatz gefragt wird, ob sie gerade Mami-Tag habe, nur weil sie zu den Kindern schaut.

Papi-Tag ist ein Begriff für Männer, die sich wichtig fühlen, weil sie ein bisschen mithelfen, eine Familie am Laufen zu halten. Und gleichzeitig ist es ein Begriff für Frauen, die es bereits super finden, dass ein Mann überhaupt Zeit mit der Brut verbringt.

Es möge mich bitte an den Tagen, an denen ich dran bin mit Anziehen, Füttern, Waschen, Trösten, Bekochen und Erziehen nie mehr jemand fragen, ob ich gerade Papi-Tag habe. Denn zum einen stimmt die Einzahl nicht. Und zum andern missfällt mir das infantile Diminutiv. Schliesslich würde ich einen Maler, der am Malen ist, auch nicht fragen, ob gerade sein Pinseli-Tag sei.