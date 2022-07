Sprachliche Moden und Marotten Wieso der «kleine Tintenfisch an Druckerschwärze» besser schmeckt als man erwartet Unser Kolumnist Pedro Lenz warnt diese Woche vor sprachlicher Ignoranz in den Sommerferien. Pedro Lenz Drucken Teilen

Häufig ein Ort sprachlicher Missverständnisse: ein Strandrestaurant in Spanien. Keystone

Vor Jahren lernte ich jemanden kennen, der sich darauf spezialisiert hatte, Wörterbücher für die Gastronomie herauszugeben. Auf Reisen war dem sprachsensiblen Mann aufgefallen, dass manche touristischen Restaurants recht unglückliche Übersetzungen auf ihren Speisekarten führten. Der Mann ­beschloss, es besser zu machen, und hatte tatsächlich guten Erfolg damit.

Das Grundproblem liege darin, ­erklärte mir der Mann, dass viele Gastronomen die Namen ihrer Gerichte einfach mit dem Wörterbuch übersetzen. Dabei übersehen sie oft, dass ein bestimmtes Wort in einer neuen Sprache mehrere Bedeutungen haben kann. Schlägt dann ein spanischer Gastwirt in seinem Wörterbuch beispielsweise das spanische Wort «judía» nach, erscheinen als mögliche deutsche Entsprechungen: «die Jüdin» oder «die Bohne».

Wenn besagter Gastwirt gar kein Deutsch versteht, kann es vorkommen, dass er auf gut Glück den ersten Begriff verwendet. Dann steht auf der deutschen Karte im spanischen Restaurant als mögliche Speisebeilage «Jüdinnen mit Speck». Was dann auf der Karte wie ein geschmackloser Scherz oder ein rassistischer Fauxpas aussieht, ist einzig und allein der Ignoranz ­geschuldet.

Für alle, die in einem fremdsprachigen Land Ferien machen, empfiehlt es sich also, entweder ein wenig kreativ zu lesen oder den Übersetzungen grundsätzlich zu misstrauen. Ein «kleiner Tintenfisch an Druckerschwärze», wie der «Chipirón en su tinta» auch schon übersetzt wurde, schmeckt viel besser, als man meinen könnte. Ausserdem gibt es kulturelle Unterschiede, die sich in der Sprache niederschlagen.

In Spanien wird das Fleisch anders geschnitten und anders benannt als bei uns. Das «Filete» kann zwar ein «Filetstück» sein, aber viel öfter ist es einfach die Bezeichnung für ein Schnitzel. In der Fachsprache der Übersetzungswissenschaft heissen solche Wörter, die man zu kennen glaubt, die aber nicht bedeuten, was man zu hören glaubte, «falsche Freunde».

Besonders an sehr touristischen Orten wie etwa einer Strandbar kann es vorkommen, dass alle die oben beschriebenen Details keine Rolle spielen. Das Angebot ist meist klein und die Gerichte sind allen Touristen bekannt. Tortilla, Paella, Sandwich und Pizza verstehen alle und wer es nicht versteht, kann auf die entsprechenden Fotos zeigen, die über dem Tresen hängen.

Dennoch gelang einem Touristen vor ein paar Jahren eine kulinarsprachliche Fehlleistung, die eine ganze Strandbar zum Lachen brachte. Auf einer bunten Tafel waren mit Foto und Namen die angebotenen drei oder vier Gerichte aufgeführt. Unter den Gerichten stand auf Spanisch und Deutsch «Para llevar – zum Mitnehmen». Dem deutschsprachigen Mann schien keine der aufgeführten Speisen zu munden. Doch dann entdeckte er ganz unten an der Tafel den Zusatz «Para llevar – zum Mitnehmen». Das kannte er nicht. Das könnte eine einheimische Spezialität sein, muss er gedacht haben. Und prompt orderte er: «Für mich eine Portion ‹para llevar›, zum Mitnehmen bitte!»