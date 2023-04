Tatort-Kolumne «Donuts» buhlt um eine junge Zuschauerschaft – doch ein lahmes Drehbuch verhindert den Erfolg Im Bremer Tatort müssen sich die Ermittler in die Autotuner-Szene wagen. Für Kommissarin Liv Moorman wird der Fall dann schnell persönlich, als ihre jüngere Halbschwester plötzlich in den Kreis der Verdächtigen gerät.

Tatort aus Bremen: Donuts. Sonntag, SRF1, 20.05. Das Erste

Menschen, die in der Umweltbewegung aktiv sind oder ihr nahestehen, müssen jetzt ganz stark sein: In Film und Fernsehen dreht das Auto wieder mit Karacho auf. Seit vergangenen Donnerstag sitzt erneut Til Schweiger als Bertie auf dem Fahrersitz seines geliebten Opels in «Manta, Manta – zwoter Teil». Mitte Mai geht die «Fast & Furious»-Reihe in ihre zehnte Bolidenschlacht. Und selbst vor dem heimischen TV bleibt man nicht vor rauchenden und quietschenden Reifen verschont: «Donuts», die neue «Tatort»-Folge aus Bremen, versetzt uns ins Milieu der Tuner und Drifter.

Autos, so weit das Auge reicht, ein gigantisches Mosaik aus hellen und dunklen Blöcken: So sieht es aus auf dem Verladeterminal in Bremerhaven. Dort wird eine Leiche gefunden, drei junge Auto-Tuner rücken in den Fokus der Ermittler, beziehungsweise jenen, die vor Ort verblieben sind. Leider sind Andersen und Selb anderweitig unterwegs und meist nur per Telefon zugeschaltet. So wird Liv Moormann einzig von ihrem Kollegen Petersen unterstützt (Patrick Güldenberg spielt ganz nebenbei diesen ersten offen schwulen «Tatort»-Ermittler).

Prompt findet sie sich im eigenen Familiendrama wieder. Eine der Verdächtigen ist ihre jüngere Halbschwester Marie. Die Szenen, in denen die Herkunft der beiden beleuchtet wird, sind die stärksten der Folge. Sie zeugen von der illusionslosen Tristesse des Wohnblocks, wo ein «Fick dich!» erste Reaktion auf die meisten Konflikte ist.

«Donuts» buhlt von der Schriftart im Vorspann bis zu den Drohnenaufnahmen bei den Autorennen um eine junge Zuschauerschaft. Der eigentliche Fall bleibt durch ein etwas unmotiviertes Drehbuch jedoch ziemlich auf der Strecke.