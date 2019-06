Zu heiss fürs Handy Smartphones und Festplatten mögen keine Hitze, jenseits der 35-Grad-Grenze drohen Ausfälle. Was man dagegen tun kann, wissen die Experten vom Datenretter Attingo. Georg H. Przikling

Smartphones haben es nicht gern zu heiss. (Bild: Getty)

Endlich ist es heiss. Das bringt elektronische Geräte an den Rand ihrer Belastbarkeit. Während wir uns ins Schwimmbad verabschieden, gibt es für Smartphone & Co. keine Auszeit – und das kann sich rächen, wie Nikolas Ehrschwendner von der Attingo Datenrettung erklärt: «Für viele externe Festplatten sind nur 35 Grad Umgebungstemperatur spezifiziert.». Die Hitze könne dazu führen, dass die Datenträger überhitzen und sich das Material ausdehnt. Das wiederum kann zum Headcrash führen, bei dem die Schreib-/Leseköpfe die empfindliche Oberfläche der Festplatte berühren und irreparabel zerstören. SSD-Platten sind im Gegensatz zu herkömmlichen Festplatten zwar weniger anfällig, da sie keine beweglichen Teile haben: Bei steigender Wärme drosseln sie aber die Geschwindigkeit, um ihrerseits keine zusätzliche Hitze zu produzieren – so wird aus SSD eine Schneckenpost.

Nicht an die pralle Sonne

Um hitzebedingte Ausfälle zu vermeiden, rät Ehrschwendner dazu, in Büros für ausreichende Klimatisierung zu sorgen. Notebooks, Tablets und Smartphones sollten nicht bei praller Sonne im Inneren des Autos bleiben. Auch die direkte Sonneneinstrahlung sollte man unbedingt vermeiden. Kündigt sich ein Gewitter an, trennen Sie am besten alle Geräte, die keine unterbrechungsfreie Stromversorgung besitzen, von der Stromversorgung. Vergessen Sie auch nicht die Unterhaltungselektronik. Und überlegen Sie, ob und wann Sie das letzte Backup durchgeführt haben.