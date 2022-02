Kommentar Warum der Kontinent der hochkarätigen Literatur im Osten liegt Osteuropäische Schriftsteller und Autorinnen zeigen vor, wie man trotz allen Repressionen von autokratischen Herrschern wie Putin erfolgreich und tiefgründig schreiben kann. Julian Schütt Drucken Teilen

Sie gibt jenen eine Stimme, die keine haben: die weissrussische Autorin Swelana Alexijewitsch, Literaturnobelpreisträgerin. Bild: Getty

In jeder Büchersaison fällt sie auf: die drückende Überlegenheit der mittel- und osteuropäischen Literatur. Aus diesem Erdteil kommen die gehaltvollsten Romane, neben denen vieles, was in deutscher Sprache erscheint, fad und vernachlässigbar ist. Die Russen, Ukrainerinnen, Ungarn, Polinnen, Tschechen oder Rumäninnen loten alle Tiefen und Untiefen der menschlichen Existenz aus, drücken sich nicht vor der Darstellung von Extremsituationen, zwingen der Tragik ihrer Inhalte aber auch Humor in jeder Schattierung ab. Warum aber entsteht im Osten so viel bedeutende Weltliteratur?

Gewiss hat Literatur dort einfach mehr Tradition, mehr Gewicht. Das liegt schon daran, dass in diesen Ländern die Medien meist unter der Knute des Staates und der Zensur sind. Wer journalistisch arbeitet, muss manche Tabuzonen kennen und mit blutigen Verstümmelungen seiner Texte rechnen. Wer nicht obrigkeitshörig denkt, hat einen schweren Stand.

Was die Menschen ernsthaft bewegt und beschäftigt, lässt sich oft nur den Werken der Literatur entnehmen. Hinzu kommen etwa in Russland die Distanzen. Tolstois oder Dostojewskis Wälzer sind wie geschaffen für lange Zugfahrten. Aber auch Metrofahrten in Moskau dauern schnell mal eine Stunde, und wer die Stadt etwas kennt, ist verblüfft darüber, wie viele Leute trotz Handys noch Bücher lesen. Von der Literatur erwartet man Antworten auf drängende Fragen. So stehen in Tolstois «Krieg und Frieden» Einsichten, die einem gerade jetzt wieder sehr nahe gehen.

Gerade wieder sehr brisant: Lew Tolstoi, Autor des Klassikers «Krieg und Frieden». Bild: Getty

Das Wort «Nachhaltigkeit» wird heute oft missbraucht, aber auf die grosse Literatur aus dem Osten trifft es zu. Die Werke scheinen sich in tieferen Arealen unseres Hirns und Herzens einzunisten. Weshalb das so ist? Wohl vor allem deshalb, weil die Bücher oft schweren Lebens- und Arbeitsbedingungen abgetrotzt sind. Bedeutende Literatur entsteht nicht durch staatliche Nestwärme, im Gegenteil, oft gehen den grossartigsten Werken unvorstellbare Leidens­geschichten voraus, weil die Autoren in Ungnade fielen, Jahre im Gefängnis oder in Gulag-Lagern verbrachten oder zumindest den Schikanen und Gängelungen von Diktatoren und Autokraten widerstehen mussten.

Joseph Brodsky wurde in der Sowjetunion wegen «Parasitentums» angeklagt, zu jahrelanger Lagerhaft verurteilt und danach ausgebürgert. Im amerikanischen Exil erhielt er den Literaturnobelpreis. Ein anderer Nobelpreisträger ist Boris Pasternak.

Der sowjetrussische Staat machte ihm lange das Leben schwer: Boris Pasternak, Literaturnobelpreisträger und Autor von «Doktor Schiwago». Bild: Getty

Sein berühmter Roman «Doktor Schiwago» konnte nur im Ausland und erst unter Gorbatschow auch in der UdSSR erscheinen.

Swetlana Alexijewitsch wiederum sammelte unermüdlich Stimmen von denen, die keine Stimme haben. Trotz ihrer oppositionellen Haltung harrt sie weiter in Weissrussland aus, auch sie erhielt den Literaturnobelpreis.

So schleppen die grossen Autorinnen und Autoren aus dem Osten oft ein ganzes Museum an Erfahrungen mit sich. Und sie schaffen daraus Bilder, die wir nicht mehr vergessen.