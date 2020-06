Kostbares im Plastiksack Erinnerungen aus einer analogen Welt – sie werden immer rarer.

Arno Renggli

Da will doch jemand gewisse uralte Fotos von mir. Und ich weiss, dass da von der letzten Zügelei noch ein grosser Plastiksack voller Fotos im Keller sein müsste. Diesen finde ich, darin auch viele Karten, Briefe, Zettel. Ich bleibe viele Stunden im Keller und gucke und entdecke und lese …

Ich will nicht auf Details eingehen. Etwa auf einen peinlichen, weil wehleidigen Liebesbrief von mir, den ich im Original finde, was Hoffnung weckt, dass ich ihn seinerzeit nie abschickte. All die Dokumente wecken vielfältigste Erinnerungen an jüngere Jahre, natürlich öfter mit amourösen Verstrickungen als Hintergrund.

Mir fällt auf, dass sie alle aus dem letzten Jahrhundert stammen. Dass also irgendwann mit dem Start von Mails und SMS diese Art von Aufbewahrung abrupt stoppte. Und ich frage mich, ob jüngere Menschen, die in digitalisierter Welt aufwachsen, sich solcherlei noch erhalten können. Oder ob ihnen solche Erinnerungen in digitaler Flut nicht zwangsläufig verloren gehen.