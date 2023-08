Künstliche Intelligenz Autonome Drohne der Uni Zürich schlägt menschliche Drohnen-Piloten Eine halbe Sekunde schneller als eine Drohne mit einem Menschen als Pilot sauste eine autonome Drohne durch einen Parcours. Mit dem legendären Duell Mensch gegen Schachcomputer lässt sich das dennoch nicht vergleichen.

Drohne ohne Pilot am Boden: Aber ohne spezifisches Training vorab auf den Parcours ging es nicht. Bild: Leonard Bauersfeld

In allen Bereichen werden Computer gerade mit menschlicher Leistung verglichen. Nun hat auch eine autonome Drohne bei einem Wettflug die Drohne eines menschlichen Piloten geschlagen: «Swift», wie die Drohne heisst, schlug die internationalen Champions Alex Vanover in fünf von neun Wettrunden, Thomas Bitmatta in vier von sieben und den 16-jährigen Liechtensteiner und dreifachen Swiss Drone Champion Marvin Schäpper in sechs von neun Runden.

Viele Manöver seien der Drohne enger und damit schneller gelungen, schreiben die Studienautoren um Elia Kaufmann und dem Leiter der Robotikgruppe an der der Universität Zürich, Davide Scaramuzza .

Diesen Parcours musste in dreimal hintereinander durchflogen werden: Rot, die Flugbahn des menschlichen Piloten, blau die autonome Drohne. Bild: Leonard Bauersfeld

Das ist sensationell, weil bis vor kurzem autonome Drohnen noch doppelt so lange brauchten wie von Menschen gesteuerte. Doch die Universität Zürich vergleicht den Sieg etwas zu grossspurig mit dem Schachspiel von IBM-Computer «Deep Blue» gegen Gary Kasparov 1998 oder dem Sieg von Googles AlphaGo 2016 über den damals stärksten Go-Spieler.

Die Welt draussen ist für autonome Drohnen noch sehr komplex

Denn die Realität, in der Drohnen zurechtkommen müssen, ist eine viel komplexere als auf einem Spielbrett. Selbst die Super-Drohne «Swift» der Uni Zürich hat nur unter gewissen Bedingungen gegen die drei Drohnen-Champions gewonnen.

«Swift» wie auch die drei Drohnen-Piloten konnten sich länger als bei Wettkämpfen üblich auf den Parcours vorbereiten. Die Drohne bekam etwa eine Stunde Rechenzeit, die laut Leonard Bauersfeld, dem Zweitautor der Studie, einem Monat Flugsimulation entspricht. Die Piloten eine Woche lang. Sodass beide gemäss Bauersfeld hundert Prozent ihres Performance-Potenzials ausschöpfen konnten.

Video: Youtube

Doch für die autonome Drohne durfte sich danach bis zum Start kein Detail mehr am Wettkampf-Parcours verändern, sonst wäre sie gescheitert. Selbst mit neuen Lichtverhältnissen wäre sie nicht zurechtgekommen. Auch Wind hatte es in der Halle keinen. Dabei hat «Swift» Sensoren für die Schwerkraft, während die menschlichen Piloten ihre Objekte am Boden stehend fliegen müssen.

Konkurrenten werden gar nicht wahrgenommen

Ausserdem flog «Swift» den Wettkampf, als hätte sie keine Konkurrenten: Auf mitfliegende Drohnen konnte sie nicht reagieren und so kam es zu Zusammenstössen. Auch war sie nicht so programmiert worden, dass sie nach einem Crash weiterfliegen kann, wie dies an Wettkämpfen üblich ist, sofern die Technik noch intakt ist. Die Robotiker anerkennen denn auch: «Menschliche Piloten sind beeindruckend robust.»

Und noch ein Defizit: Während menschliche Piloten das Tempo ihrer Drohne drosseln, wenn sie vorne liegen, um ihr Fehlerrisiko zu minimieren, flog die autonome Drohne ohne Taktik immer auf vollem Speed.

Dennoch sei der Sieg unter diesen Bedingungen ein Meilenstein für Roboter und künstliche Intelligenz, schreiben die Robotiker und denken, dass ihre Technik autonome Fahrzeuge, Flugzeuge und Personen-Roboter weiterbringen wird.

Doch was sagen eigentlich die bezwungenen Champions dazu? Marvin Schäpper ist jedenfalls deswegen nicht frustriert: «Ich höre sicher nicht auf Wettkämpfe zu fliegen.» Und an richtigen Wettkämpfen habe man für Probeläufe nur drei Minuten Zeit. Da wäre die «Swift» noch aussen vor. Schäpper geniesst, dass er sieht, was seine Drohne sieht, und er sozusagen gefahrlos mit durch die Luft sausen kann, mit Training immer besser und schneller.