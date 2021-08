Er springt, balanciert und schlägt einen Salto: Der Roboter «Atlas» vom US-Unternehmen Boston Dynamics bewegt sich fast wie ein Mensch. In einem Hindernisparcours zeigt er sein Können und verblüfft mit seinen Bewegungen. Doch was so einfach aussieht, klappt auch beim Super-Roboter nicht immer auf Anhieb.