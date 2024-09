Langzeitbeobachtung «Der Wald wird künftig anders aussehen»: Stickstoff und Klimawandel setzen den Bäumen stark zu Seit 38 Jahren untersucht ein Solothurner Institut verschiedene Waldflächen in der Schweiz. Eichen können mit der Trockenheit besser umgehen als Buchen und Fichten.

Sven Hopf und Simon Tresch vom Institut für Angewandte Pflanzenbiologie demonstrieren, wie sie das Bodenwasser untersuchen. Nicole Nars-Zimmer

Die Buche ist umgeknickt und hat ein Wanderbänkli unter sich begraben. Gegen die Trockenheit konnte sich selbst der mächtige Baum nicht zur Wehr setzen. Nach Jahrzehnten im Wald von Rodersdorf im Kanton Solothurn fiel er zu Boden.

Die Fotos, die Revierförster Christoph Sütterlin zeigt, sind eindrücklich. Hier, an der Grenze zu Frankreich, betreibt das Institut für Angewandte Pflanzenbiologie seit 38 Jahren eine sogenannte Walddauerbeobachtungsfläche. Beim Gebiet handelt es sich um eine von rund 190 Flächen in der Schweiz, auf denen das Solothurner Institut vor allem das Waldwachstum und den Nährstoffhaushalt der Böden erforscht.

Je mehr Stickstoff, desto anfälliger für Parasiten

Der Klimawandel und die Stickstoffbelastung gehören heute zu den grossen Herausforderungen für den Wald. Dies zeigt der aktuelle Bericht des privaten Instituts, welches für die Kantone und das Bundesamt für Umwelt (Bafu) arbeitet. Insgesamt betreut das Institut 13'000 Bäume, vor allem Buchen, Eichen und Fichten.

Verdorrte abgebrochene Baumkronen waren im Wald in Rodersdorf einige zu sehen. Nicole Nars-Zimmer

Das Areal in Rodersdorf, auf dem viele Buchen zu finden sind, gehörte zu den Flächen, welche im Jahr 1984 den Start des Walddauerbeobachtungsprogramms markierten. Es begann klein mit einem Praktikum für Studierende der Universität Basel. «Damals sorgte das Waldsterben für Schlagzeilen. Dieses sollte mit dem Programm untersucht werden», erklärt Sabine Braun, Mitgründerin des Instituts und heutige Geschäftsleiterin vor Ort in Rodersdorf.

«Wir starteten mit 37 Flächen in den Nordwestschweizer Kantonen und zwölf im Kanton Zürich.»

In den vergangenen Jahrzehnten sind zahlreiche weitere Flächen hinzugekommen. Heute sind die Kantone Aargau, Bern, Baselland, Basel-Stadt, Graubünden, Solothurn, Thurgau und Zürich, die Zentralschweizer Umweltämter sowie das Bafu am Programm beteiligt. Bis auf Appenzell Ausserrhoden, Glarus und St.Gallen befinden sich Beobachtungsflächen in allen Kantonen.

Standorte der Beobachtungsflächen. Kanton SO

Zu Beginn standen der saure Regen und das Ozon im Zentrum. Zwar sind diese Belastungen auch knapp vier Jahrzehnte später nicht verschwunden. Doch die erhöhten Stickstofferträge rückten in den Vordergrund. Lea Jost, Waldschutzbeauftragte des Solothurner Amts für Wald, Jagd und Fischerei sagt:

«Je mehr Stickstoff sich im Boden befindet, desto anfälliger werden Buchen und Fichten für Parasiten.»

In der letzten Vierjahresperiode seien zudem die Auswirkungen des Klimawandels auf die Waldgesundheit unübersehbar geworden, schreibt der Kanton Solothurn in einer Medienmitteilung.

Oft ist es ein Zusammenspiel mehrerer Faktoren, die dem Wald schaden: «Ist der Stickstoffgehalt sehr hoch, kann ein Baum auch durch nur geringe Trockenheit absterben», so Jost.

Der Stickstoff, der im Wald grossen Schaden verursachen kann, gelangt aus der Landwirtschaft, dem Verkehr und der Industrie dort hin. Einträge von mehr als 15 Kilogramm Stickstoff pro Hektare und Jahr haben negative Auswirkungen auf das Waldökosystem. Gemäss dem neuen Bericht des Instituts für Angewandte Pflanzenbiologie sei dies auf allen untersuchten Flächen im Kanton Solothurn sowie in 89 Prozent der Schweizer Wälder der Fall.

Revierförster Christoph Sütterlin zeigt, welche Schäden die Trockenheit anrichten kann. Nicole Nars-Zimmer

Das Mittelland ist am stärksten mit Stickstoff belastet

Die umgefallene Buche deutete es bereits an: Stark zugesetzt hat dem Wald in Rodersdorf die Trockenheit. Dies zeigt sich unter anderem an der starken Verlichtung der Kronen, die bei einigen Buchen und vor allem bei den Weisstannen nicht zu übersehen ist. Die blattlosen Äste hoch in den Wipfeln geben ein trostloses Bild ab.

Die Eichen hingegen können mit der Trockenheit relativ gut umgehen. Die Folgen der Sommertrockenheit 2018 und 2019 zeigen sich bei ihnen deutlich geringer. Und doch hinterliessen diese Jahre im Wald starke Spuren, die auch durch das eher nasse vergangene Jahr nicht kompensiert werden konnten. Viele Bäume konnten sich nicht erholen.

Ist es in der Nordwestschweiz die Trockenheit, welche die grössten Schäden verursacht, steht im Mittelland der Stickstoff im Fokus. Betrachtet man die Karte mit der Stickstoffbelastung, zieht sich ein roter Bogen durch fast das gesamte Mittelland. Das liegt unter anderem daran, dass die Schweinedichte in Teilen des Mittellands sehr hoch ist. Sabine Braun vom Institut für Angewandte Pflanzenbiologie sagt:

«Die Bodenversäuerung ist ebenfalls stärker im Mittelland zu spüren als in der Nordwestschweiz.»

Die gepflanzten jungen Bäume werden in Rodersdorf gegen Wild geschützt. Nicole Nars-Zimmer

Waldeigentümer erhalten in der Schweiz vom Bund und Kantonen finanzielle Unterstützung, wenn sie den Wald zukunftsgerichtet bewirtschaften. Wie dies aussehen könnte, zeigt sich in einem Bergwald in einem anderen Teil von Rodersdorf. Ein sieben Hektaren grosses Waldstück haben Revierförster Christoph Sütterlin und seine Kollegen abgeholzt. «Aufgrund der Trockenheit waren viele Bäume abgestorben.» Das Stück zu roden, sei ihnen schwergefallen.

Um sich gegen die Einflüsse behaupten zu können, muss der Wald vielfältig an Baumarten und Struktur sein. Deshalb hat Sütterlin hier Föhren, Edelkastanien, Ahorne und Linden gepflanzt. Einige auf Bundesebene beschlossene agrarpolitische Massnahmen zur Reduktion des Stickstoffs stimmen ihn positiv:

«Es gibt auch künftig einen Wald. Nur wird er anders aussehen, als wir es uns gewohnt sind.»