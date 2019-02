Städte, Schiffe und Star Wars: Erlebniswelt Toggenburg lässt Lego-Fieber mit Ausstellung aufleben Über eine Million Bausteine und Werke wie Londons Parlamentsgebäude oder eine Achterbahn: Bei der «steinstarken Sonderausstellung» in der Erlebniswelt Toggenburg in Lichtensteig kommen Legofans auf ihre Kosten. Kinder können ihr Talent beim Lego-Bauwettbewerb beweisen. Tim Frei

Viele hundert Stunden Bauzeit: Diese fiktive Stadt besteht aus rund 350 000 Legobausteinen. (Bilder: Mareycke Frehner)

Lego zieht immer noch. Nicht nur bei Kindern, sondern auch bei Erwachsenen. Wenn man Legobausteine und -figuren aus seiner Kindheit sieht, kommen Erinnerungen hoch. Wer wieder einmal in dieser Zeit schwelgen möchte, kann dies in der Erlebniswelt Toggenburg tun.

Das Museum in Lichtensteig zeigt bis zum Jahresende eine Legoausstellung – in Zusammenarbeit mit dem schweizerischen Lego-Verein SwissLUG. Dessen Mitglieder haben ihre Werke für fast ein Jahr zur Verfügung gestellt. Das sei unüblich, sagt Andreas Hinterberger, Projektleiter der Erlebniswelt:

«Normalerweise dauern Legoausstellungen ein Wochenende oder einige Wochen.»

Über eine Million Legobausteine – nur schon diese Zahl der Ausstellung ist bemerkenswert. Unter den Exponaten gibt es sowohl Originalmodelle aus dem Verkauf als auch Eigenkreationen. Es hat für jeden Geschmack etwas dabei.

Ringübergabe im Legoschiff

Bei den Eigenkreationen stechen zwei grössere Werke ins Auge. Eines ist eine moderne Stadt aus rund 350 000 Legosteinen, unter anderem mit einer Ikeafiliale und SBB-Zügen. Das andere zeigt eine Stadt vor ungefähr 110 Jahren aus rund 500 000 Legosteinen. Der Aufwand für den Bau beider Werke ist bemerkenswert: viele hundert Stunden.

In Vitrinen finden sich ganz verschiedene Dinge: Legofiguren von früher bis heute, Autos wie etwa einen Citroën 2CV Charleston, Schiffe, Baumaschinen, Tiere, Star-Wars-Charaktere und -Raumschiffe sowie vieles mehr. Hinter den Werken versteckt sich auch die eine oder andere schöne Geschichte; zum Beispiel ein Hochzeitsschiff, in dem Ringe an den Altar transportiert wurden.

Bauwettbewerb für Kinder

Weitere beeindruckende Werke sind etwa das Parlamentsgebäude in London, die Schlacht bei Stirling Bridge um 1297 in Schottland (Braveheart lässt grüssen), eine Achterbahn, eine Feuerwehrübung oder ein Geisterschloss, das gekauft werden kann.

Die Legoausstellung wartet mit zwei Höhepunkten auf, die sich insbesondere für Kinder lohnen. Am 18. Mai und 19. Oktober finden zwei «Action Weekends» statt. An diesen zwei Samstagen sind Mitglieder des Lego-Clubs vor Ort, um Tipps beim Bauen zu geben. Zudem können Bausätze erworben werden. An diesen zwei Tagen werden die Sieger des Kinder-Legobauwettbewerbs prämiert, bei dem Kinder bis und mit zwölf Jahren mitmachen können. Die Erst- bis Drittplatzierten gewinnen ein Legoset. Es gibt drei Wettbewerbe. Alle eingereichten Werke werden ausgestellt.