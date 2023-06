Lieferengpässe «Ein Armutszeugnis für das Pharma-Land Schweiz»: Chefapotheker Martinelli über den Mangel an Kindermedikamenten Fiebersenkende Sirupe für Kinder sind derzeit Mangelware. Apotheken können das Präparat in Zeiten von Lieferengpässen zwar selbst herstellen. Doch es gibt einen Haken.

Viele Kinder sind derzeit von Fieber und Husten geplagt. Getty Images

Enea Martinelli ist genervt, und das schon lange. Seit Jahren weist der Chefapotheker der Spitäler Frutigen Meiringen Interlaken (fmi) unermüdlich auf eine Zunahme von Lieferengpässen bei Medikamenten hin, die derzeit einen neuen Höchststand erreichen. Vor kurzem hat er sich in seinem Blog leidenschaftlich ein neues Thema vorgeknöpft: fehlende oder knappe Medikamente für Kinder, insbesondere Fiebersäfte und antibiotische Sirupe.

Seit den Lockerungen der Coronamassnahmen zirkulieren wieder vermehrt andere Viren. Säuglinge und Kleinkinder kommen teilweise das erste Mal überhaupt mit ihnen in Kontakt – «und reagieren entsprechend heftig», wie Martinelli ausführt. «Mit den entsprechenden Begleiterscheinungen wie Husten und Fieber.» Deshalb schiesse auch die Nachfrage nach Fiebersäften in die Höhe. «Und das ist nicht nur in der Schweiz der Fall, sondern überall. Weltweit ist etwa die Nachfrage nach Sirup mit dem Wirkstoff Ibuprofen um das Vier- bis Fünffache gestiegen», sagt er.

In den vergangenen Wochen gab es teilweise etwa gar kein Algifor junior mehr, teilte der Medikamentengrossverteiler Galenica AG auf Anfrage mit. Die Herstellung des Medikaments erfolge in der Schweiz, wobei verschiedene Grundmaterialien auch aus dem Ausland kämen. Wie das Unternehmen festhält, habe sich die Situation mittlerweile entschärft, die globale Liefersituation bleibe aber angespannt: «Sie ist von den weiteren Entwicklungen bei Covid-19, dem Ukraine-Konflikt und der Energiesituation abhängig.»

Für die Eltern kommt derzeit vieles zusammen

Auch am Universitäts-Kinderspital beider Basel (UKBB) spüren sie die Lieferengpässe. Julia Bielicki, Pädiaterin, Infektiologin und Leitende Ärztin sagt, dass es laut dem Notfallteam im Spital immer wieder Phasen gebe, in denen es schwierig sei, Ibuprofen-Sirup und andere fiebersenkende Mittel aufzutreiben.

Derzeit treffe man in der Notfallstation oftmals auf völlig aufgelöste Eltern. Zwar sei die Gabe von Fiebersaft aus medizinischer Sicht oft gar nicht nötig, aber trotzdem griffen Eltern häufig schon bei leichter Temperaturerhöhung zu dem Mittel, weil sie sich schnell einmal sorgten. Die Pädiaterin hat grosses Verständnis dafür: «Vor allem in der jetzigen Situation ist es für Eltern sehr schwierig, weil so vieles zusammenkommt.» Viele Kinder seien derzeit krank, überall in den Medien lese man von überfüllen Kinderspitälern und dann, als i-Tüpfelchen, gebe es schlimmstenfalls auch noch kein Mittel für das eigene, kranke Kind.

Wenn Ibuprofen-Sirupe nicht vorhanden sind, können Ärzte und Eltern immer noch auf die Fiebersäfte mit dem Wirkstoff Paracetamol zurückgreifen. «Das ist aber nur eine Verschiebung des Problems und letztlich ist auch dieser Wirkstoff knapp», sagt fmi-Chefapotheker Martinelli.

Für besorgte Eltern mit fiebrigen Kindern wissen sich Apothekerinnen und Apotheker grundsätzlich zu helfen; sie können den Sirup selbst herstellen. Aber: «Das ist ziemlich aufwendig», sagt Martinelli. Er rechnet vor: Ein Fläschchen Algifor koste rund zehn Franken. Stellen die Apotheker das Produkt aus zermörserten Ibuprofen-Tabletten selbst her, komme man auf etwa 30 Franken. «Kriegt man den Wirkstoff direkt, sind es 25 Franken.» Was Martinelli dabei besonders erzürnt:

«Die Kassen übernehmen die Mehrkosten nicht. Damit bleiben Apotheken oder Eltern auf Mehrkosten sitzen, obwohl sie die Situation nicht zu verantworten haben.»

Santésuisse, die Branchenorganisation der Schweizer Krankenversicherer, bestätigt, dass die Kosten nicht übernommen würden. Der Wirkstoff Ibuprofen sei nicht auf der sogenannten «Arzneimittelliste mit Tarif» (ALT) enthalten. Somit seien Magistralrezepturen, also von Apotheken hergestellte Präparate mit diesem Wirkstoff, nicht vergütungspflichtig.

Apotheker moniert fehlendes Interesse der Politik

Silvio Ballinari von der Zähringer-Apotheke Ballinari in Bern, die viele Medikamente selbst herstellt, gibt Santésuisse zwar recht. Ibuprofen sei tatsächlich nicht auf dieser Tarifliste aufgeführt. «Aber der Wirkstoff ist in einem Präparat enthalten, das auf der Spezialitätenliste steht. Und Wirkstoffe aus Spezialitäten müssen vergütet werden», sagt Ballinari. «Dass nun eine Kasse die Magistralrezeptur mit Ibuprofen trotz des Lieferengpasses nicht bezahlen will, ist eine grobe Falschinterpretation des Gesetzes.»

Der Apotheker gibt zu und kritisiert, dass die Bestimmungen unglaublich kompliziert seien: «Da hat kaum jemand den Durchblick, weder die Krankenkassen noch das Bundesamt für Gesundheit.» Ihm scheine aber, dass die Politik nur wenig daran interessiert sei, etwas an der Situation zu ändern.

Die ALT ist generell ein leidiges Thema: Angepasst wurde die Liste letztmals im Jahr 1996. «Seither hat sich viel verändert und viele Präparate lassen sich auf Grundlage dieser Liste nicht mehr kostendeckend herstellen», sagt Ballinari. Dabei zeige sich gerade jetzt in Zeiten von Lieferengpässen, wie wichtig die Selbstherstellung von Medikamenten sei. «Man kann das Monopol der Arzneimittelherstellung nicht der Pharmaindustrie überlassen, weil ansonsten bald nur noch die stark gewinnbringenden Medikamente verfügbar sind und wir letztendlich dem Preisdiktat der Hersteller ausgeliefert sein werden», so der Berner Apotheker.

Arzneien mit kindergerechten Dosierungen stellen Verlustgeschäft dar

Dass Kindermedikamente fehlen, ist kein neues Problem, es hat sich in den letzten Jahren aber zugespitzt. Nur ein Grund ist, dass viele Arzneien mit kindergerechten Dosierungen vom Markt genommen werden, weil sie wirtschaftlich ein Verlustgeschäft darstellen. «Wir Kinderärztinnen und Kinderärzte machen immer wieder darauf aufmerksam», sagt UKBB-Pädiaterin Bielicki.. Bislang allerdings meist erfolglos.

Auch fmi-Chefapotheker Enea Martinelli hält fest, dass kaum Bewegung in die Sache käme und viel blockiert würde, weil die Preissenkungsstrategie im Gesundheitswesen alles überstrahle. Er bezeichnet die ganze Situation als ein «Armutszeugnis für die reiche Schweiz».