Lifestyle Ein Hoch auf den Luxus: Warum wir uns gerade jetzt etwas gönnen sollten Mitten in Krise, Krieg und Chaos sind Luxusgüter gefragt wie noch nie. Warum Hedonismus aktuell durchaus Sinn macht – und einfach gut tut.

Vor wenigen Tagen brachte die Marke Louis Vuitton eine Tasche in Form eines Glückskekses auf den Markt. Inzwischen ist sie bereits ausverkauft - trotz des stolzen Preises von 1900 Franken. Kristy Sparow / Getty Images Europe

«Man versehe mich mit Luxus. Auf alles Notwendige kann ich verzichten.» Oscar Wilde, der mit diesem Zitat sein ausschweifendes Leben einst auf den Punkt brachte, wäre in der heutigen Zeit pudelwohl gewesen. Der anno 1900 verstorbene Schriftsteller hätte bestimmt mit der Louis-Vuitton-Tasche in der Optik eines Glückskekses geliebäugelt. Gänzlich unpraktikabel, aber hübsch anzusehen. Und nach nur wenigen Tagen restlos ausverkauft. Trotz stolzen 1900 Franken. Oder vielleicht gerade deswegen.

Luxusartikel sind den Menschen heute lieb und teuer. Covid, Sorgen ums Klima, Energiekrise: Der Branche kann dies alles nichts anhaben. 2021 haben die Top-100-Luxusmarken der Welt sagenhafte 305 Milliarden US-Dollar umgesetzt, 22 Prozent mehr als im Coronajahr 2020, auch deutlich mehr als vor der Pandemie.

Macht mächtig Kohle: Bernhard Arnault, Eigentümer von LVMH, ist der derzeit reichste Mensch. Chesnot / Getty Images Europe

Branchenführer LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) verdiente mit seinen 140 Luxusmarken im vergangenen, von Krieg und anderen Bedrohungen geprägten Jahr, 14,1 Milliarden Euro – 17 Prozent mehr als 2022. Das ist Rekord und macht LVMH-Inhaber Bernard Arnault neu zum reichsten Mann der Welt. Forbes schätzt sein Vermögen auf 214 Milliarden Dollar.

Ja, der Luxusmotor, er brummt wie noch nie. Auch ohne die ansonsten kaufwütigen Chinesen, die bis vor Kurzem im Lockdown waren. Neuauflagen von Designklassikern wie die Bamboo-Bag von Gucci (4000 Franken) oder die Serpenti-Uhr von Bulgari (um die 18000 Franken) finden reissenden Absatz, Taschen von Louis Vuitton mit dem ikonischen Monogramm sind an jeder Strassenecke zu sehen.

Vom Luxushype profitieren aber auch Marken, die lange als angestaubt galten. Bottega Veneta feierte ein fulminantes Comeback dank der superklobigen Stiefel Lug. Die gehen weg wie warme Weggli, zum «Spottpreis» von 2000 Franken.

Demokratisierung und Bedürfnisse

Sind wir denn alle plemplem, so knapp am Abgrund taumelnd noch dem Luxus zu frönen? Oder tun wir genau das Richtige? «Wir» ist jedenfalls Programm. Längst haben Luxuswaren das Elitäre abgelegt wie ein zu knapp sitzendes Seidennegligé. Die Demokratisierung des Luxus bedeutet, dass er für eine grössere Bevölkerungsschicht zugänglich geworden ist.

Einerseits sind im Verlauf der vergangenen Jahrzehnte die Löhne gestiegen, der Gap zwischen Arm und Reich ist kleiner. Andererseits haben viele Marken ihr Sortiment angepasst mit Erschwinglichem. Ein Schlüsselanhänger von Saint Laurent für 280 Franken oder Badelatschen von Givenchy für 255 Franken kann sich so manche leisten, wenn sie den Gürtel anderswo enger schnallt.

Genau das passiert gerade, ganz nach dem Gusto von Oscar Wilde. Lucia Malär, Konsumforscherin und Dozentin an der Uni Bern: «Man sagt, die Leute geben in Krisen weniger aus. Das trifft jedoch nur auf das Spending im Alltag zu. Luxusgüter leiden nicht darunter.» Denn laut Wirtschaftspsychologe Christian Fichter von der Kalaidos Fachhochschule brauchen wir Luxus, ähnlich wie Toilettenpapier.

Es stecke das Bedürfnis dahinter, Status zu signalisieren. «Das steigert automatisch die Attraktivität. Dieses Motiv des Menschen ist uralt, fest in uns verankert und ist damit nicht so krisenanfällig.»

Pharrell Williams soll jüngere Kunden anlocken

Schlange stehen für Luxusware: Nicht nur in China ein fast schon alltägliches Bild. Future Publishing

Für Malär kommt die Entwicklung auch aus anderen Gründen nicht überraschend: «Luxusgüter stehen für sichere Werte, sind im digitalen Umfeld spür- und greifbar. Der Konsum von Luxus hat aber auch damit zu tun, der Realität entfliehen zu wollen, sich etwas zu gönnen. Gerade wenn alles drunter und drüber geht.» Viele hätten nach Corona zudem einen gewissen Nachholbedarf. Erst vor wenigen Tagen sah man das in China. Vor wieder eröffneten Luxusläden bildeten sich ellenlange Schlangen von konsumwilligen Menschen.

Einen weiteren Grund für den Luxusboom ortet die Forscherin in einer neuen Zielgruppe, jungen Menschen ab 20 Jahren, die, von sozialen Medien und Influencern geprägt, sehr label-affin ist. «Da gehören eine Rolex und eine Louis Vuitton fast schon zum Standard.» Um dieser Entwicklung Schub zu geben, engagierte Louis Vuitton jüngst den Sänger Pharrell Williams als Kreativchef der Herrenlinie. Er soll der Marke ein poppigeres Image geben, das junge Menschen anspricht.

Malär glaubt jedoch, dass viele Junge Luxuswaren nicht wegen des modischen Looks mögen, sondern weil die Artikel für überlegten und damit nachhaltigeren Konsum stehen: «Es wird heute tendenziell lieber in eine teure Tasche investiert, als sich deren 10 bei der Billigkette zu kaufen.» Qualität statt Quantität, Zeitloses statt Kurzlebiges. Klingt gut. Gönnen wir uns was.