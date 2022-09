Lohnende Reise Mehr als 6 Stunden bis zur Baltschieder­klause: Die abgelegenste SAC-Hütte der Schweiz ist jetzt 100 Jahre alt Wer zur Baltschiederklause im Wallis will, braucht Ausdauer. Sieben Stunden dauert der Zustieg – doch er lohnt sich.

Zufällig kommt niemand vorbei: einsame Baltschiederklause. René Fuchs

Wie gut eine Hütte gefüllt ist, zeigt gewöhnlich, wie schön das Wetter draussen ist. Aber auch wie weit weg sie vom nächsten Parkplatz oder der nächsten Seilbahnstation liegt. Denn die Wanderdistanz zur Hütte sorgt stets für eine gewisse Vorselektion. Nirgends ist diese extremer als in der Baltschieder­klause im Wallis. 6,5 bis 7 Stunden braucht man, um sie zu erreichen. Damit hat sie den längsten Zustieg einer SAC-Hütte in der Schweiz. Schnell hin und zurück für eine Rösti am Mittag, das geht hier nicht. Wer kommt, will bleiben.

Doch der Weg von Ausserberg oder Eggerberg/Eggen an der Lötschberg-Südrampe gehört auch zu den abwechslungsreichsten und schönsten. Rund 1800 Höhenmeter gilt es durchs wildromantische Baltschiedertal bis zum Fuss des Jägihorns zu überwinden. Es beginnt mit spektakulären Abschnitten entlang von Suonen, die Alternative ist ein 1,6 km langer unbeleuchteter Stollen ab Chorruderi. Waldabschnitte und Alpweiden folgen im sich öffnenden Tal.

Der Weg schlängelt sich dem Baltschiederbach entlang. Zwei Brücken und fünf Stege überwinden ihn. Die letzten 500 Höhenmeter zehren an den Kräften. Getränke mitten im Steinmeer sorgen für Abhilfe: Die Hüttenwartin hat sie eine Dreiviertelstunde vor der Hütte in einem Fass deponiert.

Direkt unter dem Gipfel sieht man klein die Baltschieder­klause. René Fuchs

Der Hüttenausblick ist atemberaubend. Auf 2783 mü.M. steht die einsame Hütte, die 1922 nach dem Stifter Julius Klaus aus Oberuster benannt wurde. Der Industrielle vermachte der SAC-Sektion Blüemlisalp 30000 Franken unter zwei Bedingungen: Die Hütte von fünf mal sechs Metern Grundfläche mit 25 Schlafplätzen sollte auf Walliser Boden erbaut werden und einen Teil seines Namens tragen. Die SAC-Sektion Blüemlisalp nannte sie sinnigerweise Baltschiederklause.

Die Mini-Hütte ist heute mehr als doppelt so gross

1981/1982 erfolgte ein erster Ausbau. 1998 wurde die Hütte auf den heutigen Stand mit insgesamt 76 Schlafplätzen erweitert. 1151 Übernachtungen zählte sie im letzten Jahr. Dieses Jahr werden, einem besseren Komfort entsprechend, 50 bis 55 Betten angeboten.

Der «wahre König» des Wallis, das Bietschhorn mit 3934 mü.M., befindet sich rund drei Kilometer westlich der SAC-Hütte. Für Bergsteiger und Tourengänger ist die Baltschiederklause ein idealer Ausgangspunkt. Nesthorn, Jägihorn, Baltschiederhörner, Breitlauihorn, Blanchetgrat sind weitere Touren- und Kletterziele.

Jolanda Stettler aus Saas-Grund ist seit elf Jahren mit Leib und Seele Hüttenwartin der Baltschiederklause. Auf der Cabane de Bertol und weiteren vier Hütten hatte sie vorgängig als Hüttengehilfin und Hüttenwartin Erfahrungen gesammelt. «Abgelegen, hoch und so einfach wie möglich musste meine neue Hüttenwartstelle sein», sagt die 50-jährige Saaserin und lacht.

«Hier schätzt du, was du hast. Und kein Tag ist wie der andere.»

Einige gute Seelen helfen ihr während der Bewartungszeit von Ende Juni bis Anfang Oktober tage- oder wochenweise aus. Alle zwei bis drei Wochen erfolgt ein Versorgungsflug mit bis zu 650 Kilogramm Material. Seit 2013 ist eine Solaranlage installiert. 80 Meter tiefer wird das Wasser am «Üssre Baltschiedergletscher» gefasst und über eine rund 500 Meter lange, an einem Drahtseil aufgehängte Leitung zur Hütte gepumpt.

Die Baltschiederklause feiert ihr 100-Jahr-Jubiläum nostalgisch. Nach der Jubiläumsfeier der Sektion im August findet heute und morgen das Nostalgiewochenende statt. Hüttenbesucher, die im Outfit der 1920er-Jahre aufsteigen, erhalten das gediegene Nachtessen für 15 Franken.