Durch steile Gassen ins Tal rodeln – Madeira bietet Touristen ein spezielles Fortbewegungsmittel

Wunderland Slowenien: Wo alle Wünsche erfüllt werden

Slowenien bietet Berge, Meeresküste und Seen. Dafür haben die Einheimischen auch eine Erklärung: Gott hat alles, was er von anderen Ländern übrig hatte, über Slowenien verteilt. Tatsächlich, an Selbstbewusstsein mangelt es ihnen nicht.