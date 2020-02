Marmorierte Baumwanze verursacht Schäden in Schweizer Obstkulturen – da hilft nur ein Samurai als Gegenspieler Die Schäden in den Schweizer Obstkulturen sind wegen einer asiatischen Wanze gross – da hilft nur die Samuraiwespe.

Die Marmorierte Baumwanze wütete 2019 in den Schweizer Obstgärten und Gemüsebeeten. Der Eindringling aus Asien macht immer grössere Teile der Ernte zunichte und verursacht gemäss dem Schweizerischen Obstverband Schäden in Millionenhöhe. Betroffen sind insbesondere die Kantone Thurgau und Zürich, wo ein Viertel der Birnenernte von der Baumwanze zerstört worden ist. Die Baumwanze ist aber nicht wählerisch, sondern mag auch Apfel, Kirsche, Aprikose, Pfirsich und Kiwi. Die Einstiche der Wanze auf den Früchten führen zu Deformationen und bitteren Stellen – an einen Verkauf ist nicht mehr zu denken.

Natürlicher Feind aus Asien

Hoffnung setzen die Obstbauern in der Schweiz und Italien auf einen natürlichen Feind der Marmorierten Baumwanze. Und zwar auf eine Schlupfwespe, genau genommen eine Plattbauchwespe: die Samurai-Schlupfwespe (Trissolcus japonicus). Die Wespe entwickelt sich in den Eiern der Wanze und tötet sie danach. Wegen der Samuraiwespe hält sich der Schaden durch die Marmorierte Baumwanze in China natürlicherweise in Grenzen.

Schlupfwespen haben im Ökosystem eine stabilisierende Funktion. Zusammen mit anderen Gegenspielern sorgen sie für ein dynamisches Gleichgewicht. So kommt es in einem funktionierenden Ökosystem dank Parasiten wie den Schlupfwespen nie langfristig zu einem Übergewicht einzelner Arten oder der Verdrängung anderer.

Schweizer Entomologe forschte in China an der Samuraiwespe

Am Gegenspieler der Baumwanze, der Samuraiwespe, forscht Tim Haye am Centre for Agriculture and Biosciences International (CABI) in Delémont bereits seit 2012. «Ich habe die Art in China untersucht und später Tests mit den Wespen im Labor gemacht.» Noch ist der Einsatz der Samuraiwespe für die biologische Schädlingsbekämpfung im Forschungsstadium. Die Schlupfwespe kümmert das nicht, sie ist von selbst in die Schweiz eingewandert. «Eine meiner Studentinnen hat die Wespe im Jahr 2017 erstmals im Tessin nachgewiesen, ehe sie auch an vielen Stellen in Norditalien auftauchte. Nördlich der Alpen haben wir die Samuraiwespe erst im letzten Jahr gefunden, in Basel und Zürich waren sie schon recht häufig», sagt Tim Haye.

Noch auf den Kanton Zürich beschränkt

Deshalb besteht gemäss dem Insektenspezialisten Siegfried Keller grosse Hoffnung, dass sie sich ohne Dazutun über die Marmorierte Baumwanze hermacht und diese zurückbindet. Sicher ist das nicht und so hat der Schweizer Obstverband schon mal beantragt, eine generelle Erlaubnis für die Freilassung der Samuraiwespe zu erhalten. «Freisetzungen für Versuchszwecke wurden bereits für dieses Jahr beantragt, das Ergebnis steht jedoch noch aus. Die Versuche wären allerdings auf den Kanton Zürich beschränkt. «Es geht uns vor allem darum, die Wirksamkeit in Gewächshäusern und Obstanlagen zu testen», erklärt der Forscher vom CABI-Zentrum, das sich weltweit mit der biologischen Schädlingsbekämpfung und mit invasiven Arten befasst. Die Forschungsergebnisse von Tim Haye sind ermutigend. Bei seinen Felduntersuchungen in China hat der Entomologe festgestellt, dass die Samuraiwespen 60 bis 80 Prozent der Baumwanzeneier vernichten.

Ob mit der Samuraiwespe hierzulande das Gleichgewicht zwischen Wanze und Wespe in den Obstplantagen wieder hergestellt werden kann, wollen die Forscher erst noch herausfinden. Zum Beispiel mit Versuchen im Gewächshaus. Laborversuche genügen nicht. Die Daten aus dem Ursprungsland seien aber vielversprechend. Haye sagt: «Bis sich der Effekt einstellt, kann es manchmal ein paar Jahre dauern, schliesslich ist die Wanze schon seit 2004 hier und hat somit ein paar Jahre Vorsprung auf die Samuraiwespe.» Mit gezielten Freisetzungen könne man diesen Effekt, der sich sonst im Laufe der Zeit auch selbst einstellt, hoffentlich etwas beschleunigen.

Ein Gleichgewicht auf hoffentlich tiefem Niveau

Da fragt sich, ob sich durch eine biologische Schädlingsbekämpfung nicht plötzlich das Gleichgewicht verschiebt. Die Marmorierte Baumwanze ist eine invasive Art. Würden die Wanzen durch eine erhöhte Zahl an Samuraiwespen zurückgebunden, ergäbe das den ursprünglichen Zustand. Keller rechnet mit einem Gleichgewicht zwischen Baumwanze und Samuraiwespe. «Hoffentlich auf einem tiefen, schadenfreien Niveau», sagt der ehemalige Mitarbeiter von Agroscope.

Bei Schädlingsbekämpfungen mit Schlupfwespen seien bis anhin noch keine unerwünschten Nebenwirkungen beobachtet worden. Auch weil die Parasiten, also die Schlupfwespen, zielgerichtet auf bestimmte Wirts-Insekten losgehen. Sie greifen höchstens verwandte Arten der Schädlinge an. «Trotzdem: Bevor Parasiten aus fremden Faunengebieten zur Bekämpfung freigelassen werden, wird geprüft, ob einheimische Arten gefährdet sein könnten», sagt Keller. Bei der Schweizer Forschungsanstalt Agroscope arbeitet zurzeit noch niemand an der Samurai-Wespe, wie Carole Enz von Agroscope erklärt. Ein Projekt wurde eingereicht, sei aber noch hängig.