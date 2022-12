Medienkolumne Wie lange leben Zwerge? Und andere wichtige Fragen für Journalisten Gute Reporter und Journalistinnen versuchen die Fragen zu beantworten, welche die Menschen im Land unter den Nägeln brennen. Hier sind einige davon. Raffael Schuppisser Drucken Teilen

Welche Themen brennen den Menschen unter den Nägeln? Das ist wohl die wichtigste Frage, die sich Journalistinnen und Journalisten stellen müssen. Man findet es heraus, wenn man mit vielen unterschiedlichen Menschen spricht. Oder indem man analysiert, welche Begriffe bei der Google-Suche besonders häufig eingetippt werden.

Ende Jahr publiziert der Suchmaschinen-Betreiber jeweils die Listen der am meisten gegoogelten Personen, Schlagzeilen und Fragen. Die Top-1- Frage: «Warum greift Russland die Ukraine an?» Ja, gute Frage. Schon von allen Medien analysiert und doch sperrt sie sich einer klaren Antwort. Dito die Frage «Was will Putin?», die es ebenso in die Bestenliste geschafft hat. Ebenfalls schwierig zu beantworten: «Wie lange leben Zwerge?» Immerhin Nummer 6 unter den «Wie-Fragen».

Als Journalist kann man da rasch in eine Existenzkrise geraten. Welche Berechtigung hat der eigene Berufsstand noch, wenn man die drängendsten Fragen der Menschen nicht beantworten kann? Immerhin bei der viertwichtigsten «Wie-Frage» wage ich einen Versuch: «Wie nennt man ältere Influencer?» Wie wäre es mit Cervelat-Promis?

Je länger ich mich mit der Liste befasst habe, desto mehr frage ich mich: Wie kommen die Google-Bestenlisten zustande und wie verlässlich sind sie? Ich hab danach gegoogelt – und wenig Brauchbares gefunden. Vielleicht taucht die Frage ja in der nächsten Bestenliste auf.