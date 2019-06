Meeresbiologie: Abnahme des pflanzlichen Planktons hat fatale Folgen Phytoplankton ist äusserst wichtig für das gesamte Leben auf unserem Planeten und produziert mehr Sauerstoff als alle Regenwälder zusammen. Die ETH Zürich hat nun eine Plankton-Weltkarte erstellt. Bruno Knellwolf

Pflanzliches Plankton weist eine grosse Formen- und Artenvielfalt auf. (Bild: www.secchidisk.org)

Am Anfang der ozeanischen Nahrungskette steht der pflanzliche Plankton, der Phytoplankton. Dieser ist die Basis des gesamten Nahrungsnetzes im Ozean, also Futter für Zooplankton, tierischen Plankton, der wiederum von Fischen und Delfinen gefressen wird, wie Damiano Righetti von der ETH Zürich erklärt, der zusammen mit seinem Forscherteam soeben eine Phytoplankton-Weltkarte erstellt hat.

Studien-Co-Autorin Meike Vogt erklärt, warum es so wichtig ist, die regionale und jahreszeitliche Verteilung des Phytoplanktons zu kennen: «Weil verschiedene Planktonarten wichtige Ökosystemdienstleistungen für die Menschen tragen. Bestimmte Planktonarten sind massgeblich am Export von Kohlendioxid aus der Oberflächenschicht des Ozeans und dessen Speicherung im tiefen Ozean beteiligt.» Phytoplankton ist in Interaktion mit Zooplankton und Bakterien für die biologische Pumpe in den Ozeanen verantwortlich, welche die Aufnahme von CO2 aus der Luft begünstigt. «Ohne diese biologische Pumpe wäre die CO2-Konzentration in der Atmosphäre etwa um einen Viertel höher, als sie heute ist», sagt Vogt.

Plankton hält das Ökosystem im Gleichgewicht

Andere Arten führen marinen Ökosystemen zusätzlichen Stickstoff als Nährstoff hinzu. Bestimmte Arten produzierten zudem an der Wolkenbildung beteiligte Aerosole. «Alle diese verschiedenen Ökosystemfunktionen halten das marine ­Ökosystem in einem delikaten Gleichgewicht», sagt Vogt. «Weiter bildet marines Phytoplankton via Fotosynthese auch die Hälfte des Sauerstoffs, den wir atmen.»

Das bedeutet, dass Phytoplankton mehr Sauerstoff produziert als alle Regenwälder zusammen.

Weltweit gibt es 10000 bis 20000 Phytoplankton-Arten. Dabei gibt es grosse Unterschiede zwischen den Arten. «Manche Arten bilden Blüten und sind globale Generalisten, zum Beispiel die Emiliania huxleyi. Andere Arten sind spezialisierter und seltener», sagt Vogt.

Trotz ihrer immensen Bedeutung wusste die Wissenschaft über die Phytoplankton-Vielfalt bis anhin nur wenig. Wann sie wo vorkommen, war weitgehend ­unerforscht. Angesichts dessen, dass ein Viertel aller auf der Erde lebenden Arten durch menschliche Aktivitäten und den Klimawandel vom Aussterben bedroht ist, wiege die Wissenslücke um das wichtige Phytoplankton schwer, sagen die ETH-Forscher.

Gewässer der Tropen sind am artenreichsten

Diese haben in Zusammenarbeit mit Forschern der Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) die Wissenslücke mit der Phytoplankton-Weltkarte verkleinert. In ihrer Studie, die im «Science Advances» erschienen ist, modellierten sie das Vorkommen von über ­ 530 Phytoplanktonarten mit rund 700000 Wasserproben aus allen Weltmeeren.

Die Untersuchungen zeigten, dass die Gewässer der Tropen am artenreichsten sind und zwar zu jeder Jahreszeit. Besonders viele verschiedene Arten gibt es in den Meeren des Indonesisch-australischen Archipels, in Teilen des Indischen Ozeans sowie im äquatorialen Pazifik. In den Subtropen, ab dem 30. Breitengrad, nimmt der Artenreichtum des Phytoplanktons stark ab und ist um den 55. Breitengrad minimal. Zu den Polen hin nimmt die Vielfalt wieder leicht zu. Das sei erstaunlich, sagen die Forscher.

Höhere Temperaturen beschleunigen Wachstum

Denn bei den Polen ist es ­bekanntlich kälter und höhere Temperaturen beschleunigen eigentlich den Stoffwechsel, Muta­tionen des Erbguts und die Artbildung. Deshalb sind die Tropen artenreicher. Das Phytoplankton halte sich also nicht an diese Theorie. Offenbar gebe es andere Faktoren als die Temperatur. Righetti vermutet starke Strömungen und Turbulenzen, welche die Artenvielfalt in mittleren Breiten mehr einschränke als an den Polen.

«In Bezug auf die planktonische Biodiversität zeigt unsere Studie, dass es einen positiven Zusammenhang zwischen der Oberflächen-Wassertemperatur und der Artenvielfalt gibt», sagt Meike Vogt. Das bedeute aber nicht, dass im Zusammenhang mit dem Klimawandel die Tropen notwendigerweise noch Artenreicher würden bei steigenden Temperaturen. «Das Gegenteil könnte der Fall sein.» Viele tropische Meeresbewohner lebten sehr nahe an ihrem Temperaturlimit. Zum Beispiel Korallen und Fische. Sie hätten sich über lange Zeiträume an diese Wärme angepasst. «Wird es noch wärmer, droht ihnen die Überhitzung», erklärt Vogt.

Plankton reagiert schnell auf den Klimawandel

Das aktuelle Wissen erlaube nur wenige Rückschlüsse in ­Bezug auf die Artenvielfalt im Ozean unter dem Klimawandel. Der Mensch könne aber dem marinen Ökosystem schaden mit der Klimaveränderung und der Ozeanversauerung. Da man bereits beobachte, dass sich Planktonarten schnell verschieben im Ozean, sei es wahrscheinlich, dass Plankton schnell und direkt auf den Klimawandel reagiere. Sicher sei, dass eine Abnahme der globalen Planktonbiomasse einen massgeblichen Effekt auf die zehn Prozent der Menschheit hätte, die sich aus dem Meer ernähren. «Weitere drei Milliarden Menschen beziehen 20 Prozent ihres Konsums an tierischen Proteinen aus Fischereiprodukten», sagt Meike Vogt.

Höhere Temperaturen führen zu einer extremen Blüte tropischer Quallen

Es gebe auch lokale bis ­regionale Effekte durch ver­änderte Wärmebedingungen. Extreme Blüten von tropischen Quallen, dem Zooplankton zugehörig, hätten in den Jahren 2007 und 2014 zum Verlust von Hunderttausenden von Lachsen in irischen und britischen Lachszuchten geführt. Und höhere Temperaturen führen zu einer Nährstoffanreicherung in Küstengebieten und damit zu einer Blüte von giftigen Algen, die für Mensch und Tier schädlich sind.

Dank der Verbreitungskarte liessen sich Voraussagen treffen, wie sich die Vielfalt des pflanzlichen Planktons unter veränderten Klimabedingungen entwickeln könnte. Aufgrund wärmerer Wassertemperaturen könnte sich die Verteilung aller Meereslebewesen verändern. «Das könnte sich gravierend auf die gesamte marine Nahrungskette auswirken», sagt der Umweltphysiker der ETH Zürich, Damiano Righetti.